Zavarta Robert Fico Oroszországhoz és Magyarországhoz való hozzáállása – részletesen beszámolt Cintula a merényletről

A Markíza megszerezte Robert Fico szlovák kormányfő támadójának, Juraj Cintulának vizsgálati fogságba helyezéséről szóló névtelen bírósági határozatot, írja a pozsonyi Új szó. A dokumentum részletesen beszámol arról, hogy Juraj C. miként készült fel a nyitrabányai (Handlová) támadásra. Állítása szerint azt, hogy merényletet követ el a szlovák miniszterelnök ellen, hétfőn döntötte el, de nem akarta őt megölni, kizárólag megsebesíteni.

Fotó: Radovan Stoklasa

Mint írják, a támadó fegyvert már otthon előkészítette a tüzelésre, miután pedig a helyszínen előrántotta azt, Fico felsőtestének alsó részére irányította. A kormányfő ekkor épp kezet fogott valakivel a tömegből, a támadó felé jobb oldalával állt.

Juraj C. szociális érzékeny emberként írta le magát. Táskájában magával vitte a találkozóra „Az áldozat üzenete” című könyvét, amit a miniszterelnöknek szánt. Az ajánlást a támadás reggelén (május 15-én) írta, dátum nélkül, mert nem tudta, hogyan alakul a helyzet.

Állítása szerint arról, hogy mit tervez, senki más nem tudott. A támadás napján autóját egy helyi bevásárlóközpont parkolójában állította le, és a járműben nem hagyott se fegyvert, se robbanószert – ami később bizonyosságot is nyert, a Markíza szerint az autóban csak a támadó mobiltelefonját találta. A bíróság előtt élt a hallgatáshoz való jogával, a bűncselekmény jogi minősítésével azonban nem értett egyet. Azt állította, nem tervez elmenekülni az igazságszolgáltatás elől.

Nem tetszett neki Fico Oroszországhoz és Magyarországhoz való hozzáállása

A nyomozóknak több tanúvallomás is áll rendelkezésére, ezek közül az egyik egy nőé, aki Juraj C. miniszterelnökhöz való hozzáállásáról beszélt.

Eszerint a támadót zavarta a kormányfő Oroszországhoz és Magyarországhoz való hozzáállása.

„Konkrétan, ahogy xxxxxx-hez viszonyult, hogy jó kapcsolatot ápolt velük, nem tetszett neki, hogy xxxxxxx negatívan nyilatkozott az Európai Unióról. A tanú továbbá azt állította, hogy tudott arról, hogy xxxxxxx a Facebookon azt írta, hogy »xxxxxx-et meg kell állítani«” – áll a bírósági végzésben. A tanú szerint Juraj C. egy hétvégi háznál, egy fán szokott gyakorolni a fegyverével, és több alkalommal őt is halálosan megfenyegette, ha valamiben nem értettek egyet. Megerősítette, a támadó korábban politikai tüntetéseken is részt vett.

Előre eltervezte a gyilkosságot

Az ügyész szerint a gyanúsított a „példátlan tettre” készült, előre megtervezte. A támadást egy legálisan tartott fegyverrel követte el, amelyhez a töltényeket maga szerezte be.

Két tölténytárat készített elő, és egyértelműen azzal a szándékkal cselekedett, hogy súlyos, életveszélyes sérüléseket okozzon az áldozatnak

– mondta az ügyész, rámutatva arra, hogy Juraj C. a miniszterelnök törzsének alsó részére célzott, ahol létfontosságú szervek találhatók. „Bosszúból tette, mert nem értett egyet a kormány politikájával” – fűzte hozzá. „És így a büntetőeljárás ezen szakaszában nincs túlzás a bűncselekmény jogi minősítésében” – mondta.

A vizsgálati fogságba helyezés okáról az ügyész a tanú vallomására hivatkozott, mely szerint, ha nem értettek egyet valamiben, Juraj C. felemelte a hangját és halálosan megfenyegette őt. Az ügyész szerint emiatt fennáll a bűncselekmény folytatásának gyanúja, nemcsak az alkotmányos tisztviselők, hanem más, a gyanúsítottal nem azonos nézeteket valló személyek ellen.