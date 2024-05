Sorkatonaság: eltüntették az erről szóló csatornájukat Magyar Péterék

Lebuktak, így egy nap után törölték a sorkatonaság bevezetését tárgyaló beszélgetést a Magyar Péter programalkotását segítő Discord-csoportban – írta meg a Magyar Nemzet.

Eltűnt a sorkatonaságot tárgyaló csatorna Magyar Péter fórumából / Fotó: AFP

A lap emlékeztetett, állításuk szerint korábban a nőkre is kiterjedő sorkatonaság bevezetéséről tárgyaltak Magyar Péter programalkotást segítő csoportjának tagjai. A szándék komolyságát az is jelezte, hogy Sorkatonaság bevezetése címmel külön szobát is kapott a téma Magyarék Discord-csoportjában.

A hírre reagálva Magyar Péter először még tagadta, hogy kormányra kerülésük esetén visszaállítanák a sorkatonaságot, aztán egy nappal később

mégis fontosnak tartották törölni az erről szóló „Sorkatonaság bevezetése” című szobát,

sőt nemcsak ezt, hanem egy füst alatt az összes szakpolitikai kérdést tárgyaló „Vitázó” fórumot is megszüntették.

A Magyar Péter felügyelete alatt álló moderátorok azzal nyugtatták a Discord-csoport tagjait, hogy a vitafórum „fejlesztés alatt van”, vissza fogják állítani, ennek időpontját azonban nem tudták megmondani.

A Magyar Nemzet korábban azt is megírta, hogy a Discord-csoport egyáltalán nem független Magyar Péter személyétől, a politikus ugyanis a Klubrádiónak adott áprilisi interjújában méltatta a kezdeményezést, kiemelve, hogy hozzá köthető adminisztrátorok felügyelik a beszélgetéseket:

Létrehoztunk egy külön Facebook- és Discord-csoportot. (…) Rendkívül alkalmas ez a felület arra, hogy különböző szobákban – mint régen a csetszobákban – valódi diskurzus folyjon, (…) Próbálunk ezekbe a csoportokba annyi adminisztrátort, admint adni, hogy a trollokat idővel elég gyorsan kidobjuk…