Trump: az igazi ítélet a szavazóké lesz

Csütörtökről péntekre virradóra egy New York-i esküdtszék bűnösnek találta Donald Trumpot a hallgatásipénz-botrány miatt kialakult tárgyaláson, ezzel pedig ő lett az első amerikai elnök, akit bűnösnek talált egy bíróság. Szintén ő az első amerikai elnökjelölt is, akit bűncselekmény miatt elítélhetnek, mindez pedig komoly politikai következményekkel is jár.

Fotó: AFP

Trump már biztosította helyét elnökjelöltként a republikánusok élén, ezt az eddigi tervek szerint a július 11-ei ítélethirdetése után szilárdították volna meg a párt kongresszusán. A közvélemény-kutatások egyelőre azt mutatják, hogy a tárgyalás ellenére is holtversenyben van Joe Biden elnökkel szemben, és enyhe előnyt élvez számos olyan államban, amelyek eldönthetik a választásokat. A kutatások viszont azt is kimutatják, hogy

a Trump ellen hozott ítélet változtathat a szavazók hozzáállásán, ugyanis az előválasztás során többen kinyilvánították, hogy nem szavaznának rá, ha elítélnék.

Korábbi felmérések alapján Trump szavazótáborának mintegy 16 százaléka átgondolná támogatását ebben a helyzetben; most viszont ez bekövetkezett, így nemsokára kiderül, hogy ezt mennyire gondolták komolyan a szavazók – írja a BBC.

Az igazi ítéletet november 5-én fogják meghozni az emberek

– mondta Trump pillanatokkal azután, hogy elhagyta a tárgyalótermet. A volt elnök szerint „szégyen volt”, ami a tárgyaláson történt, a tárgyalást pedig „meghamisította egy zavart, korrupt bíró”, majd zárásként hozzátette, hogy „ennek még koránt sincs vége”.

Doug Schoen közvélemény-kutató szerint novemberre a választók már távolinak fogják érezni a hallgatásipénz-botrányt és inkább

az inflációra,

a déli határra,

a Kínával és Oroszországgal folytatott versenyre

valamint az Izraelre és Ukrajnára fordított pénzekre fognak gondolni.

Mindazonáltal Trump támogatottságának enyhe csökkenése is elég lehet ahhoz, hogy éles verseny alakuljon ki az elnökjelöltek között. Mindent meg tud változtatni, ha például Wisconsinban vagy Pennsylvaniában otthon marad néhány ezer szavazó, mert úgy gondolja, hogy egyik jelöltre sem adná le a voksát. Ám a vezető republikánusok – akik közül sokan részt vettek a tárgyaláson – a párt jelöltjéhez fűződő hűségüket demonstrálva, gyorsan Trump köré gyűltek.

Mike Johnson házelnök is az amerikai történelem szégyenletes foltjának nevezte a tárgyalás: „ez tisztán politikai gyakorlat volt, nem jogi”.