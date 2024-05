Trump: nem akarok háborúkat – a volt elnök szerint ebben is hasonlítanak Orbán Viktorral

Donald Trump volt amerikai elnök szerint Orbán Viktor nem akar háborút, ahogy ő sem. A Timecastnek adott interjút Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója kedden osztotta meg a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor és Donald Trump / Fotó: Fisher Zoltán / Miniszterelnöki Iroda / AFP

Trump alatt Amerika nem háborúzott

A republikánus elnökjelölt felidézte, hogy elnöksége alatt az Egyesült Államok nem vett részt háborúkban, kivéve, amelyet az Iszlám Állam (ISIS) ellen indítottak, de azt száz százalékban be is fejezték.

De nem akarok háborúkat. Úgy gondolom, hogy ez olyan szörnyű, olyan szükségtelen, és olyan költséges az életek és a pénz szempontjából – ebben a sorrendben –, és tönkreteszi ezeket az országokat

– mondta Trump. A háború a kultúrát is tönkreteszi például Ukrajnában is, ahol a háború ki se tört volna, ha ő lett volna az elnök, ahogy abban az esetben az október 7-i Izrael elleni támadás se következett volna be.

Orbán Viktorról szólva Trump kifejtette, hogy nem az a kérdés, hogy a magyar miniszterelnök erős ember, vagy sem, hanem az, hogy egy olyan határozott ember, aki azt mondja, hogy az ma a világ problémája, hogy Donald Trump már nem elnök.

Trump elmondta azt is, hogy amíg elnök volt, sem Kína, sem Oroszország nem szórakozott, nem voltak problémák, míg ma az egész világ lángokban áll, noha sem Orbán Viktor, sem ő nem akar háborút.