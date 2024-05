Úgy tűnik, politikai előnyt próbál kovácsolni a Fico elleni merényletből Donald Tusk

Donald Tusk a lengyel jegybank vezérének is hadat üzent A baloldali koalíció megpróbálja megszabadítani a közintézményeket a Jog és Igazságosság befolyásától. A lépéssel azonban Donald Tusk az EKB orra alá is borsot tör, és ennek még Brüsszelben is következményei lehetnek.