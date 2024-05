Fico állapota stabil, de továbbra is súlyos, az ügyész a támadó előzetes letartóztatását kéri

Szombaton hallgatja ki a Büntetőbíróság bírája Juraj Cintulát, aki a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merényletet elkövette szerdán.

A szökés veszélye miatt a főügyész a 71 éves Cintula előzetes letartóztatását kéri.

Fotó: Radovan Stoklasa

Mint ismert, szerda délután Robert Fico szlovák miniszterelnökre a Pozsonytól mintegy 150 kilométerre északkeletre fekvő Handlovában a kormányülés után több lövést adtak le. A szlovák miniszterelnökön még aznap életmentő műtétet hajtottak végre.

Ahogy arról a Világgazdaság is tucatnyi cikkben beszámolt, a szlovák miniszterelnök ellen május 15-én, szerdán követtek el merényletet a szlovákiai Nyitrabányán. Az elkövető a 71 éves Juraj Cintula, akit letartóztattak, és akár 25 éves börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. Robert Fico életveszélyes sérüléseket szenvedett, a leadott öt lövésből négy eltalálta a hasi, a mellkasi tájékon, illetve a karján is.