Veszélyes taktikát alkalmaznak az ukránok: pilótáik szándékosan olyan területekre repülnek be, melyekről tudják, hogy az orosz légvédelem által ellenőrzött részek, és ezzel igyekeznek rábírni az ellenséget, hogy kapcsolják be a radarokat. Amint ezt megteszik, pontosan meg tudják határozni a jel forrását, így távolabbról külön erre a célra fejlesztett rakétákkal képesek megsemmisíteni az eszközt.

Ukrajna az oroszok ellen fordítja saját radarjaikat / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán légierő már a háború kezdete óta nagy létszámhiánnyal küzd az oroszokkal szemben, ezért nem meglepő, hogy Kijevnek ilyen veszélyes taktikákat kell alkalmaznia – írja a KISZó.

Ez viszont magában hordozza annak a lehetőségét, hogy az orosz légvédelem megsemmisíti az ukrán vadászgépet, mielőtt bemérnék a radart.

A nyílt információkból dolgozó katonai bloggerek több felvételt is közzétettek, amelyen alacsony magasságban műveletet végrehajtó vadászgépek láthatók. A taktika egyáltalán nem újdonság, egyes információk szerint már 2022 nyarán is alkalmazták az oroszok ellen Kijevben. Ez a taktika az „ellenséges légvédelem elfojtása” néven lett ismert, amelyet az Egyesült Államok is használt a vietnami háborúban.

Az amerikai külügyminiszter kedd reggel váratlanul Kijevbe érkezett, útjának célja megnyugtatni az ukránokat az Egyesült Államok folyamatos támogatásáról, és újabb fegyverek szállításáról. Antony Blinken, akinek a 2022. februári orosz támadás kezdete óta ez a negyedik kijevi látogatása, éjszakai vonattal érkezett Lengyelországból az ukrán fővárosba, és a nap folyamán találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.