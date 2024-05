Fegyverszállítások és nukleáris háborúról való fantáziálás helyett végre igazi béketárgyalásra van szükség – erről írt a Facebook-oldalán Szijjártó Péter.

Orosz–ukrán háború: Magyarország megvétózta az Európa Tanács határozatát / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A magyar külgazdasági és külügyminiszter éppen Strasbourgban tartózkodik, mert az Európa Tanács éppen ma ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. Ez egy nemzetközi szervezet, nem uniós illetékességű. Alapvetően emberi és szabadság joggal foglalkozik, valamint jogállamisági területen aktív.

Szijjártó Péter szerint az Európa Tanács remek platform lehetett volna a béketeremtésre, de „az oroszok kizárása után ez a lehetőség itt elveszett”. Hangsúlyozta, hogy az igazi béketárgyalás csak akkor jöhet létre, ha minden háborúzó fél ott ül az asztal körül.

A magyar diplomácia vezetője egyúttal azt is közölte, hogy a tanács pénteken is el akart fogadni egy határozatot, amelyben viszont csak és kizárólag Zelenszkij ukrán elnök béketervét akarta elismerni megfontolandó és támogatandó békeformulaként. „Ez számunkra elfogadhatatlan. Mások is készítettek béketerveket, amelyek semmivel sem rosszabbak, mint az ukrán elnöké. Kértem, írjuk bele a többi béketervet is az Európa Tanács határozatába. Ezt a többség elutasította.

Ezért azt én megvétóztam, így nem lett tanácsi határozat”

– jelentette be Szijjártó Péter.

Békekonferencia készül a nyáron

Nyáron kerülhet sor az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos békekonferenciára. A kétnapos magas szintű esemény házigazdája Svájc lesz, Oroszország ugyanakkor távol marad a tanácskozástól. A korábbi tájékoztatás szerint a konferenciára a Nidwalden kantonban lévő, Luzern városához közeli Bürgenstock üdülőhelyen kerül sor június 15-én és 16-án.

A svájci hatóságok beszámoltak arról, hogy Oroszországot nem hívták meg az Ukrajnáról szóló csúcstalálkozóra. A Kreml a helyzetet kommentálva azt mondta, hogy Oroszország részvétele nélkül nem lehet komolyan várni semmit a konferenciától. „Ez egy olyan kezdeményezés, amely semmilyen eredményt nem fog elérni” – hangsúlyozta Dmitrij Peszkov elnöki sajtótitkár.