Csökkenhetnek a dugók az Adrián - átadták Horvátország legdrágább útját

Több évtizednyi várakozás után végre búcsút mondhatnak a folyamatos közlekedési dugóknak az omisiak. Eddig ugyanis a Splittől mintegy 20 kilométerre délre található település óvárosán haladt keresztül az Adria egyik legforgalmasabb útja, a 8-as főút. Ez a turistaszezonban óriási dugókat okozott, hiszen

naponta akár 40 ezer autó is betévedt a városka több száz éves utcáira.

Nehéz terepen vezet az út / Fotó: Shutterstock

Az elkerülő építése a terepviszonyok miatt rendkívül nehéz és költséges vállalkozásnak bizonyult.

Omis ugyanis egy meredek sziklafal tövében, a Cetina folyó torkolatánál fekszik.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy a Dinaridák ottani hegyvonulatai a szokásosnál instabilabbak, ráadásul az elkerülő út egy természetvédelmi területen halad keresztül. Az építkezés hosszas tervezés után 2008-ban indult meg. Az út a városka előtt a tengerszintről kanyarodik fel a hegyek irányába, ahol egy 6,5 százalékos dőlésszögű alagútban 70 méteres magasságig kígyózik a Komorjak hegy gyomrában. A 603 méter hosszú alagút a hegyben el is ágazik, hogy autópálya-kapcsolatot biztosítson az elkerülő út számára, majd pedig eléri a Cetina folyót. A Komorjak átfúrása robbantásos módszerrel zajlott, és közel másfél évig tartott, mert a kivitelezőnek ügyelnie kellett arra, hogy a zaj ne riassza el a hegyen élő állatokat. Az igazi kihívás azonban csak az alagút áttörése után jött. Az építkezés elért az ország legtisztább, iható vizű, fokozottan védett folyójához, a Cetinához. A víz felett átívelő, 230 méter hosszú hidat a kivitelezőknek úgy kellett megépíteniük, hogy az egyenesen a sziklafalból előbukkanó alagútból nőjön ki. Mindezt úgy kellett kivitelezniük, hogy közben a folyó vizét ne érje semmilyen szennyeződés. Ezért

a hidat a mérnökök elemenként rakták össze úgy, hogy végül a túloldali sziklába vájt másik, már tíz évvel ezelőtt elkészült, 1471 méter hosszú Omis 1 névre keresztelt alagúthoz csatlakozzon.

Fotó: Shutterstock

Az elkerülőn az építési munkálatokat a Strabag végezte.

A projekt összköltsége 48,5 millió euró, részben uniós források bevonásával fedezte a horvát kormány.

Ahhoz, hogy a projekt valós volumenét átérezzük, az említett költségekhez mindenképp hozzá kell adnunk az Omis 1 több mint 21 millió eurós fúrási költségeit is. Az így már közel 70 millió euróra, azaz hozzávetőlegesen 27 milliárd forintra rúgó költségek egészen elképesztők annak tudatában, hogy egy mindössze hat kilométer hosszú, kétsávos útszakaszról beszélünk. Az új omisi út a tervek szerint egyben a jövőbeli spliti körgyűrű déli végpontja is lesz, az említett körgyűrű pedig várhatóan 2027-re készülhet el. De Horvátországban több más jelentős útépítési projekt is zajlik, melyek közül magyar szempontból legfontosabb az A5-ös autópálya befejező szakasza, amely a tervek szerint jövő tavasszal éri el a magyar határt, ahol az M6-os autópályához fog csatlakozni.