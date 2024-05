Választások 2024: fontos határidők járnak le péntek délután – erre figyelmeztet a választási iroda

Május 31-én péntek 16 óráig nyújthatják be névjegyzékbe vételi kérelmüket azok a választópolgárok, akik a június 9-i európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választáson átjelentkezéssel kívánnak szavazni – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI). Arra is figyelmeztetnek, hogy eddig az időpontig lehetséges a nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása, valamint a külképviseleti regisztráció is az európai parlamenti választás vonatkozásában. Brailles-írásos szavazósablon igénylését szintén május 31-én 16 óráig kérhetik a választópolgárok.

Fotó: Balogh Zoltán

Az EP-választáson is kérhető az átjelentkezés

Ahogy az általános országgyűlési választásokon, úgy az európai parlamenti és a helyi önkormányzati választásokon is lehetőség van átjelentkezéssel szavazni, fontos azonban kiemelni, hogy az egyes választástípusok esetében eltérők az átjelentkezés szabályai. Míg az európai parlamenti választás tekintetében bármelyik magyarországi településre át lehet jelentkezni és lehetséges a külképviseleti szavazás is, addig az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás vonatkozásában a választópolgárok kizárólag a február 11-éig bejelentett tartózkodási helyükre jelentkezhetnek át.

Az átjelentkezési kérelem 2024. június 7-én (péntek) 10 óráig vonható vissza.

Az európai parlamenti választás vonatkozásában az állampolgárok szintén május 31-én 16 óráig nyújthatják be külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmüket. A regisztrációt követően a választópolgár a megjelölt magyarországi külképviseleten adhatja le szavazatát, de csak az európai parlamenti választáson szavazhat. A külképviseleti névjegyzékből való törlés határideje 2024. június 5. (szerda) 16 óra.

Más szabályok vonatkoznak az önkormányzati választásra

A települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a magukat a 13 magyarországi nemzetiség valamelyikéhez tartozónak valló választópolgárok szavazhatnak, amennyiben 2024. május 31-én 16 óráig kérik nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelmüket. Az, aki nem szerepel a nemzetiségi névjegyzékben, nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán. A nemzetiségi névjegyzékből való törlés ugyancsak 2024. május 31-én (péntek) 16 óráig kérhetik a választópolgárok.

A választópolgárok Brailles-írással ellátott szavazósablont igényelhetnek választójoguk akadálytalan gyakorlása érdekében, amennyiben szintén május 31-én 16 óráig benyújtják igényléssel kapcsolatos kérelmüket. A Braille-írással ellátott szavazósablont a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során is használhatják a választópolgárok.

A választási kérelmek benyújthatók elektronikus azonosítást követően online, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodához.