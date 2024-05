„Másfél évtizeddel ezelőtt Magyarország szakított az egyoldalú, elzárkózó gazdaságpolitikával, és a magyar érdekeket előtérbe helyezve kelet felé is nyitottunk – mondta Varga Mihály a Taskenti Nemzetközi Befektetői Fórum panelbeszélgetésén, amelyen az Egyesület Arab Emírségek, illetve Omán gazdasági miniszterei, valamint az OPEC és Üzbegisztán befektetési alapjainak vezetői vettek részt a Pénzügyminisztérium pénteki közleménye szerint.

A tárcavezető szerint Magyarország ma a világ egyik legnyitottabb gazdasága, méretéhez képest kiemelkedő exportteljesítménnyel, magas beruházási rátával és versenyképes adórendszerrel.

Amikor a válság globális, nincs külső segítség

Varga Mihály a panelbeszélgetésen azt is elmondta, hogy az elmúlt négy év válságai rávilágítottak arra, hogy amikor a válság globális, nincs külső segítség, amire támaszkodhatnánk. Ezért a legfontosabb stratégiai célnak az ellenálló gazdaság felépítését nevezte meg. A pénzügyminiszter továbbá azt is kifejtette, hogy a blokkosodás mindig konfliktusokhoz vezet, amely gyakran háborúval végződik, a kapcsolatépítés,

az együttműködés viszont mindig valós eredményeket hoz, ezért a magyar kormány is ezt a politikát folytatja.

A tárcavezető hangot adott annak a meggyőződésünknek, hogy elzárkózás helyett a gazdasági együttműködés erősítésére van szükség Európa és Ázsia között. Ezért is indította el a kormány a keleti nyitás politikáját, aminek köszönhetően stratégiai partnerekre találtunk a közép-ázsiai térségben is. Tehát szerinte az eredmények ma már világosak.

Varga Mihály elmondta azt is, hogy Magyarország hídszerepet tölt be Európa és Ázsia gazdasági együttműködésében, a legtöbb beruházás Ázsiából érkezik Magyarországra, miközben hazánk is képes növelni kivitelét és beruházásait a térségben. A gazdasági kilátásokról szólva pedig elmondta, hogy bár az orosz–ukrán háború, a közel-keleti konfliktus és a német gazdaság gyengélkedése is visszafogja a gazdasági teljesítményt, ennek ellenére a magyar gazdaság visszatért a növekedési pályára.

Az év egészében 2,5 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, jövőre pedig – az Európai Bizottság és az IMF előrejelzése szerint is – az uniós növekedési rangsor élmezőnyében lehet.