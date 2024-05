Kénytelen volt engedni a Viber a GVH nyomására: magyarul is tájékoztatnak

A Viber egy internetalapú üzenetküldő szolgáltatás, melynek Magyarországon is jelentős számú felhasználója van – írta a Gazdasági Versenyhivatal. A eljárása azért indult, mert a Viber szolgáltatás ingyenességére és biztonságosságára vonatkozó tájékoztatás nem volt elérhető magyar nyelven, és az adatkezeléssel összefüggő tájékoztatást sem ismerhették meg teljes körűen a fogyasztók. Az eljárás a Luxemburgban bejegyzett vállalkozással szemben indult, amely a japán központú Rakuten Inc. által irányított vállalkozáscsoportba tartozik.

Több funkciót is módosítania kell a Vibernek / Fotó: Anadolu via AFP

A GVH vizsgálata a magyar fogyasztók érdekeit is védő kötelezettségvállalással zárult, amelyre – anélkül, hogy a nemzeti versenyhatóság jogsértést vagy annak hiányát állapítaná meg – a hazai szolgáltatásban érintett vállalkozás önkéntes vállalásai alapján van lehetőség. A megfelelést elősegítő előírások egy részét már az eljárás alatt bevezette a Vibert működtető cég. Ilyen például az adatkezelési tájékoztatók és az alkalmazásban elérhető információk magyar nyelvű elkészítése és folyamatos frissítése.

A Viber Media vállalta továbbá, hogy a regisztráció megkezdése előtt kiegészítő információkat közöl az adatkezeléssel kapcsolatban, valamint egy új funkciót, a Viber Plus előfizetést elérhetővé teszi a meglévő és új felhasználók számára is Magyarországon, amely – számos egyéb funkció mellett – lehetővé teszi a reklámmentes Viber élményt. A havi díjas Viber Plus szolgáltatást választó felhasználók személyes adatait nem használják fel hirdetésekhez, valamint a felhasználók nem kapnak több hirdetést mindaddig, amíg a Viber Plus előfizetésük aktív – áll a cég kötelezettségvállalásában. A kötelezettségvállalás a nem-fizetős alap Viber szolgáltatás esetében is kedvező változásokat hoz: növeli a fogyasztói hozzájárulás szerepét és így csökkenti az alapértelmezés szerint a vállalkozás által felhasználható személyes adatok mennyiségét és javítja a fogyasztók tájékoztatását adatvédelmi és biztonsági kérdések kapcsán.

A vállalkozás egy magyar nyelvű chat-bot (Adatvédelmi Bot) fejlesztését is vállalta, amely az online adatvédelemről és biztonságról tájékoztatja a felhasználókat. Az Adatvédelmi Bot tömör, érthető vizuális üzenetekkel, a releváns döntési pontokra mutató linkekkel segíti a fogyasztókat abban, hogy az adataikról tudatosan rendelkezzenek. A vállalkozás vállalta legalább két évig üzemelteti az Adatvédelmi Botot.

A nemzeti versenyhatóság az elfogadott intézkedéscsomagot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (NAIH) együttműködve alakította ki, olyan módon korrigálva a Viber magatartását, amely a legfrissebb európai adatvédelmi elvárásokkal is összhangban van.

A Gazdasági Versenyhivatal évek óta kiemelt figyelmet fordít a jelentős számú fogyasztó és vállalkozás érdekeit és piaci helyzetét befolyásoló, nagy technológiai vállalkozások és online platformok piaci magatartásainak vizsgálatára. A GVH az elmúlt években többek között a Google, illetve a PayPal számára is előírt versenykorrekciós kötelezettségeket, az Apple és a Booking.com pedig jelentős versenyfelügyeleti bírságokat fizetett Magyarországon. A magyar versenyhatóság 2023 februárjában fejezte be vizsgálatát a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piacterével, a Wish-el szemben, tavaly november végén pedig lezárta a TikTok vizsgálatát, amely során a magyar versenyhatóság globális hatású eredményeket ért el.