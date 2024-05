Vitézy Dávid: úgy tűnik, Karácsony hajlandó kiállni vitára

„Lett eredménye, hogy hetek óta kitartóan kezdeményeztem a főpolgármester-jelölti vitát: úgy tűnik, hogy a Partizánon végül Karácsony Gergely főpolgármester hajlandó kiállni vitára, még ha az RTL és az ATV felkérését eddig nem is fogadta el tudtommal” – posztolta Vitézy Dávid kedd reggel a Facebookon.

Vitézy: Karácsony hajlandó kiállni vitára / Fotó: Facebook / VitézyDávid

Az LMP főpolgármester-jelöltje hozzátette: „Szentkirályi Alexandra információim szerint sajnos eddig nem vállalta a vitát sehol, illetve csak azzal a feltétellel, ha a város szerinte valódi vezetőjeként Gyurcsány Ferenc is eljön – ha csak ezen múlik, tőlem akár hozhatja is.” A Vitézy–Karácsony vita május 31-én lesz.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Vitézy Dávid a Facebook-oldalán jelentette be, hogy elindul a főpolgármesteri székért. Vitézy nyílt levelet is írt, amelyben többek között vitára hívta a többi főpolgármester-jelöltet. Vitézy korábban úgy fogalmazott:

„Ez a meccs köztünk fog Karácsony Gergellyel lejátszódni, abban a tekintetben, hogy ott lesz Szentkirályi Alexandra a szavazólapon, ezt nem tartom egy reális feltételezésnek,

hogy nem, de a legesélyesebb ennek a választásnak a kihívói szerepére valóban a különböző felmérések szerint én vagyok”. Szentkirályi Alexandra az ATV Híradó kérdésére fejtette ki a véleményét Vitézy vélekedéséből: „Hagyjuk ezt a műmacsótempót! Karácsony Gergely és Vitézy Dávid azt hiszik, hogy maguk között döntik majd el, ki a legjobb jelölt Budapest élére. Szerintem ezt a budapestiek döntik el.”