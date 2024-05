Von der Leyen a jobboldallal barátkozott, most brüsszeli közellenséggé vált

Az európai választások előestéjén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kellemetlen választás elé került: szövetséget köt Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, és meglovagolja a júniusban várható jobboldali győzelemhullámot, vagy fejet hajt régi, balközép koalíciós partnerei előtt, és hátrakötött kézzel próbálja megtartani a pozícióját.

Von der Leyennek régi, baloldali szövetségesei és a feltörekvő radikálisok között kell választania / Fotó: AFP

Az Európai Néppárt (EPP) által támogatott politikus az elmúlt hónapokban taktikát váltott, hogy megtarthassa pozícióját Brüsszel élén: tárgyalóasztalhoz ült a blokk radikálisabb politikusaival, köztük Melonival is, hogy az elmúlt évtizedekben az Európai Parlamentet uraló centrista szövetség helyett egy lehetséges jobboldali szuperkoalícióra támaszkodjon.

Ez azonban egyáltalán nem tetszik az EPP jelenlegi partnerének, a baloldali szocialistáknak, akik megfenyegették, hogyha jobbra fordul, akkor búcsút mondhat a támogatásuknak a választások után.

Von der Leyen megpróbált hidat építeni a keményvonalas jobboldallal, ám ezzel kitette magát a politikai libikóka másik feléről érkező kritikáknak, és félő, hogy elveszíti az egyensúlyát

– nyilatkozta Leo Goretti, a római Institute of International Affairs agytröszt munkatársa a Politicónak, hozzátéve, hogy a német politikus az új, „jobboldali profiljával” egyelőre csak ellenségeket gyűjtött magának.

Inog Von der Leyen széke – sok múlik Melonin A politikus öt éve is csak hajszálvékony többséggel szerezte meg a pozíciót. Most pedig biztosan nem számíthat sem a Fidesz, sem a lengyel PiS támogatására, amelyek 2019-ben még mögötte álltak.

A bizottság vezetője sok időt töltött Olaszországban: Melonival meglátogatta a legnagyobb illegális bevándorlási pontokat, árvíz sújtotta területekre utazott, és Rómában tárgyalt az unió Afrika-politikájának a jövőjéről.

A két politikus látványos barátkozása azonban nem garantálja a szövetséget, amit a két vezető által képviselt nézetek is akadályozhatnak, mivel Von der Leyen balra hajló „mainstream konzervativizmusa” nehezen összeegyeztethető az olasz miniszterelnök radikális jobboldali politikájával.

Jobbra fordulhat az Európai Parlament

A bizottság elnöke ráadásul hátrányos helyzetből próbál szövetséget építeni: neki a pozíciója múlik az EP-választásokon, míg Meloni továbbra is a kormánya élén fog maradni, miközben ő az uniós jobboldal legnépszerűbb politikusa.

Giorgia Meloni az EP-választások királycsinálója lett, így a jobboldalon mindenki szövetséget akar vala kötni / Fotó: AFP

Meloni és pártja az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) parlamenti csoportjához tartozik, amelynek kormánykoalíciós partnere, az Olasz Testvérek is tagjai. Euroszkepticizmus, bevándorlásellenesség, kevesebb költekezés – sokkal jobbra állnak, mint Von der Leyen centristái.

Az olasz vezető és az ECR kegyeire azonban más is pályázik: a jobboldali radikális Identitás és Demokrácia (ID) csoport. A Marine Le Pen és a francia Nemzeti Tömörülés vezette szövetségnek többek között az osztrák és a holland Szabadságpárt, valamint Meloni másik koalíciós partnere, az Északi Liga is a tagja.

Az ECR és az ID közti lehetséges szövetségből születhetne az a jobboldali szuperkoalíció, amely a júniusi választások után a parlament második legnagyobb politikai csoportjává válna.

Bár az elemzők több mint egy éve számítanak arra, hogy az EP-választásokon egy jelentős jobboldali hullámra kell számítani, a júniusi időpont közeledtével a legújabb közvélemény-kutatások már azt jelzik, hogy ez a blokk még az EPP-t is leelőzheti a képviselők számában.

Ez természetesen rettegéssel tölti el a baloldalt, amelynek most azzal is számolnia kell, hogy von der Leyen és Néppártja is jobbra próbál húzni, óvatosan hátat fordítana a parlamentet évek óta uraló szövetségnek. A bizottság elnöke nehéz választás előtt áll: átugrik a futva érkező jobboldalra, vagy kényelmesen visszakönyököl a centrista koalícióra, és imádkozik, hogy a radikális lendület valójában csak hibás felmérésekre alapul.

Azonban a sokáig tartó bizonytalanság azt is jelentheti, hogy a német politikus, aki jelenleg két lovat próbál egyszerre megülni, kicsúszik a nyeregből, és a földre huppan. Vele szemben ugyanis nem csak a baloldal érez ellenszenvet.

Az európai választásokon véget vetünk a természetellenes és kontraproduktív koalícióknak, amelyek élén olyan vezetők állnak, akikre senki sem szavazott, véleményükből pedig senki sem kér

– jelentette ki Meloni május elején a spanyol radikális Vox rendezvényén, a politikai elemzők szerint pedig az olasz vezető egyértelműen Von der Leyenre gondolt.