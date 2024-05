Zelenszkij még több Patriot-rendszert kért Blinkentől

Az amerikai külügyminiszter kedd reggel érkezett Kijevbe, ahol több magas rangú ukrán tisztviselővel is találkozik. Volodimir Zelenszkij arról számolt be Blinkennek, hogy Harkivot jelenleg is súlyos támadások érik, és égető szükségük van a Patriot légvédelmi rendszerekre.

2024.05.14. 15:31 | Szerző: Gergely Máté