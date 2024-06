A NATO nyíltan bevallotta: hírszerzési feladatokat végez Ukrajnának

A NATO azt tervezi, hogy kiterjeszti együttműködését Ukrajnával a védelmi technológia terén, és több hírszerzési információt oszt meg Oroszország elektronikus hadviselési képességeivel kapcsolatban. Az orosz–ukrán háborús konfliktus arra késztette a NATO-t, hogy több erőforrást fordítson a kiberbiztonsági elrettentésre és az orosz haditechnika nyomon követésére – mondta David van Weel főtitkárhelyettes.

A bevallotta: hírszerzési feladatokat végez Ukrajnának / Fotó: AFP

„Az ukránok nagyon nagy sebességű innovációt hajtanak végre” – mondta Van Weel, és hozzátette, nem gondolják, hogy az oroszok ezt nem veszik észre, ők is igazodnak a változásokhoz, ezért a csatatéri innováció statikus, olyan, mint a sakk. Ukrajna szövetségesei enyhítettek az általuk szállított fegyverekre vonatkozó korlátozásokon, mivel az elmúlt hónapokban jelentős orosz előretörések történtek a csatatéren – közölte a Bloomberg.

A főtitkár-helyettes szerint az Ukrajnát segítő új megállapodást még a washingtoni NATO-csúcstalálkozó előtt véglegesítik.

Ennek célja, hogy a háború befejeztével Ukrajnát nagyszabású technológiai szolgáltatóvá tegyék. A NATO emellett azt szeretné, hogy Ukrajna olyan gyorsan vegye át és alkalmazza az új technológiákat, mint ahogyan azt a háború kirobbanásakor is tette.

Van Weel szerint a NATO és az Egyesült Államok tisztviselői gyakran irigykedve mutattak rá az Ukrajnában a háború kezdete óta tapasztalható gyors technológiai fejlődésre. Aleksz Bornyakov, Ukrajna technológiai miniszterhelyettese a következőt mondta országa vásárlásokhoz való hozzáállásáról:

Nagyon egyszerű: ha oroszokat öl, megvesszük.

A NATO és az ukrán tisztviselők szerint Oroszország technológiai stratégiája nagymértékben függ az Iránból származó drónok és a Kínából származó alkatrészek vásárlásán. Ezzel az orosz hadsereg megkerülte az arra vonatkozó szankciókat, hogy nyugati technológiát vásároljon harmadik féltől. Oroszország új technológiákat is kifejlesztett, köztük olyanokat, amelyek kikerülhetik a drónok helyének meghatározására beállított akusztikus érzékelőket.

A Krakkóban megrendezett Defense Innovators Forum fő témája volt, hogyan lehet fellépni az ellen, hogy Oroszország folyamatosan zavarja a globális helymeghatározó rendszereket.

Az Oroszországnak tulajdonított GPS-interferencia egyre nagyobb mértékben érinti a NATO-tagállamokat,

megzavarva a repüléseket és a tengeri forgalmat a Baltikumban és Finnországban.

Logisztikai folyosókat hozna létre a NATO a szárazföldön az amerikai csapatok gyors frontra küldéséhez. Ez azért szükséges, hogy minél gyorsabban tudjanak reagálni, ha az észak-atlanti szövetség háborúba kerülne Oroszországgal. Egy ilyen folyosó most is üzemel, ezért ha háború törne ki, az amerikai katonákat Hollandián keresztül Németországba, majd Lengyelországba vinnék. A lap azonban titkos bennfentes forrásokból úgy értesült, hogy négy másik ilyen folyosó is lesz.