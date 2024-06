Amíg tart a háború, nem lehet biztonságosan újraindítani a zaporizzsjai atomerőművet

Az ukrán nukleáris biztonság továbbra is rendkívül sebezhető A katonai konfliktus továbbra is veszélyezteti a nukleáris biztonságot Ukrajnában, az ország déli részén katonai műveletek zajlanak a zaporizzsjai atomerőmű közelében, több helyen légiriadók szólalnak meg, lövedékek csapódtak a telephelyen kívüli áramrendszerekbe és egy északkeleti kutatóintézetbe is – mondta Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója a legfrissebb helyzetértékelésében.