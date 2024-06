„Nonszensz vádat fogalmazott meg” az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere Magyarországgal szemben – írta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter bejegyzése szerint Antony Blinken most a vallásszabadság kapcsán fogalmazott meg kritikát Magyarországgal szemben, mondván, hogy a tisztségviselők antiszemita retorikát használnak.

Antony Blinken szerint antiszemitizmus van Magyarországon / Fotó: AFP

„Különösen nonszensz ez a vád egy olyan ország külügyminiszterétől, ahol az elmúlt időszakban kirívóan megemelkedett a zsidó emberekkel szembeni félelemkeltő támadások száma, és ahol az egyetemeken antiszemita lázadásokra került sor” – fogalmazott a tárcavezető.

Mindeközben Izrael futballválogatottja és klubcsapatai a következő szezonban újra Magyarországon játsszák mérkőzéseiket, mert nálunk biztonságban érzik magukat

– írta Szijjártó Péter.

Az elmúlt hónapokban Izrael elleni tüntetések miatt több egyetemet is be kellett zárni az Egyesült Államokban. Többek között a Humboldt Kaliforniai Állami Műszak Egyetemet is bezárták a tavaszi fél év végéig: aki a szabályt megszegi, azt felelősségre vonják, és letartóztatásnak néz elébe. Az egyetemen április végén tüntetők elfoglaltak két nagy előadótermet, amit „Intifáda-teremnek” kereszteltek el.