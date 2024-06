Az izraeli háború 248. napja – megbomlott a háborús izraeli egységkormány

Kilépett a háborús izraeli egységkormányból a centrista Beni Ganc vasárnap. A miniszter távozása azonnali veszélyt nem jelent a kormánytöbbség számára, hiszen ő csak a Hamász október 7-i támadását követően lett kormánytag, egyébként az ellenzék legnagyobb pártját vezette korábban.

Beni Ganc / Fotó: AFP

Ganc kilépése egyre inkább a keményvonalas támogatóira utalja Banjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, ami az esetleges tűzszünetet is nehezebben elérhetővé teszi, és növeli annak az esélyét is, hogy Izrael a libanoni Hezbollahhal is háborúba kezd – írja a Reuters.

Netanjahu így a szélsőjobbra kénytelen támaszkodni

Ganc a múlt hónapban június 8-át szabta meg határidőként Netanjahu számára, hogy határozzon meg világos stratégiát Gázában, ahol az izraeli hadsereg már több mint fél éve küzd a Hamásszal. A kormányfő már akkor lesöpörte Ganc követeléseit.

Vasárnap lemondását indokolva Ganc arról beszélt, hogy politikai megfontolások zavarják meg Netanjahu kormányának döntéseit. Hozzátette, hogy miközben még mindig vannak túszok Gázában, és még mindig dúlnak a harcok az övezetben, a döntés meghozatala kínzó volt.

Ganc szerint Netanjahu megakadályozza Izraelt a világos győzelem elérésében.

Netanjahu válaszában azt üzente Gancnak, hogy nincs itt az ideje elhagyni a frontvonalat. A politikus lemondása mind belföldön, mind nemzetközi szinten erodálja a kormány támogatottságát, miközben fokozódik a nyomás a kabineten.

Az izraeli törvényhozás 120 helyéből 64-et birtokló kormány egyre inkább az olyan ultranacionalista pártok támogatásától függ, melyek már a háború előtt is feldühítették Washingtont, és melyek Gáza teljes izraeli megszállását követelik. Mindez tovább ronthat az Egyesült Államok és Izrael kapcsolatán.