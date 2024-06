Az izraeli háború 251. napja – Folytatódnak a tűzszüneti tárgyalások, keményen alkudozik a Hamász

A Hamász egyik fő követelése a teljes körű fegyverszünet volt, amit akkor is be akart tartatni, ha a háromfázisú béketárgyalás első szakaszában nem sikerül megállapodniuk Izraellel – közölte az izraeli 13-as tévécsatorna. A terrorszervezet közlése szerint nem hajlandók olyan tűzszüneti javaslatot elfogadni, mely csak a tárgyalás későbbi szakaszába garantálta volna a fegyverszünetet. Mivel a Hamász nem fogadta el feltételek nélkül az Egyesült Államok támogatását élvező tűzszüneti javaslatot, ezért tovább folytatódik a háború.

Folytatódik a tűzszüneti tárgyalás, annak ellenére, hogy a Hamász túl sok változtatást kért / Fotó: Anadolu via AFP

A The Times of Israel szerint a Hamász további követelései között volt az is, hogy Gáza újjáépítése is kezdődjön meg már a tárgyalás első szakaszában, ne csak a harmadikban. A változtatások között volt az is, hogy Izrael ne vétózhassa meg a hadsereg (IDF) fogságában lévő palesztin foglyok szabadon bocsátását, valamint, hogy egyetlen gyilkosságért elítélt rabot sem deportálhatnak külföldre vagy a Gázai övezetbe. Nem értenek egyet azzal sem, hogy a hosszú börtönbüntetésre ítélt foglyok csak akkor szabadulhatnának, ha legfeljebb 15 év van hátra a büntetésükből.

Annak ellenére, hogy a Hamász elutasította Izrael tűzszüneti javaslatát, a tárgyalások folytatódnak

– közölte az izraeli sajtó. „A katari és az egyiptomi küldötteken keresztül folytatódnak a megbeszélések, az Egyesült Államokkal egyeztetve” – idézték az egyik anonimitást kérő izraeli tisztségviselőt.

A Hamász egyik magas rangú vezetője szerint tűzszüneti javaslatban ajánlott változtatások „nem jelentősek”, viszont tartalmazzák az IDF teljes kivonását a Gázai övezetből. Mint kiderült, Hamász követelései között az is szerepelt, hogy az izraeli börtönökben hosszú időre elítélt palesztin foglyok közül ők választhassanak ki száz személyt, akiket szabadon engednek majd, nem pedig Izrael.