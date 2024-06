Az izraeli háború 252. napja – A Hamász sem tudja, hány túszt tartanak fogva

Már a Hamász vezetői sem tudják, hogy hány túszt tartanak fogva, és közülük hányan lehetnek életben. Oszama Hamdan, a Hamász magas rangú tisztviselője szerint senki sem tudja, hogy az október 7-én elraboltak közül megmaradt 116 túszból hányan vannak még életben, ahogy azt sem, hogy azóta hány új túszt fogtak el.

A Hamász sem tudja, hány túszt tartanak fogva / Fotó: Anadolu via AFP

A Hamász-vezető Izraelt hibáztatja négy nemrégiben megmentett túsz lelkiállapotáért is, miután egy orvos azt mondta, hogy állandó fizikai és érzelmi bántalmazásnak voltak kitéve a fogságban – írja a The Times of Israel. „Úgy gondolom, hogy ha mentális problémáik vannak, az annak köszönhető, amit Izrael tett Gázában” – mondta Hamdan, aki szerint a kiszabadított túszok jobban néztek ki, ameddig fogságban voltak. A túszok számáról és állapotáról azt nyilatkozta:

Fogalmam sincs. Erről senkinek fogalma sincs.

Annak ellenére, hogy a Hamász elutasította az Egyesült Államok támogatta tűzszüneti tervet, a tárgyalások folytatódnak tovább. A Hamász egyik fő követelése a teljes körű fegyverszünet volt, amit akkor is be akart tartatni, ha a háromfázisú béketárgyalás első szakaszában nem sikerül megállapodniuk Izraellel. A terrorszervezet közlése szerint nem hajlandók olyan tűzszüneti javaslatot elfogadni, amely csak a tárgyalás későbbi szakaszára garantálta volna a fegyverszünetet.