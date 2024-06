Az orosz–ukrán háború 840. napja – Kijevet bombázták az oroszok

Az orosz erők támadást indítottak éjszaka, több ukrán régiót célozva. Kijevben is robbanásokról számolt be a helyi sajtó – írta a The Kyiv Independent.

Ukrán katona gránátot hajít el / Fotó: Anadolu via AFP

Mint kiderült, az oroszok rakétákat lőttek az ukrán főváros irányába, de a légvédelem helytállt – jelentette a város katonai igazgatása. Hozzátették, hogy a lehulló törmelék okozott károkat. Egy sérültről tud eddig a hatóság. Emellett a támadás következtében tűz ütött ki egy ipari létesítményben. A lehulló törmelék egy házat, egy benzinkutat és egy garázst is megrongált a megyében.

Az ukrán védelmi minisztérium délelőtt bejelentette, hogy lelőtte mind a 24 darab, Oroszország által indított Sahid típusú drónt, valamint egy H–47M2 Kinzsal ballisztikus rakétát és négy H–101 típusú cirkálórakétát Kijev, Dnyipropetrovszk, Zaporizzsia, Poltava, Harkiv és Vinnicjaoblaszt felett. Oroszország állítólag egy Iszkander–M ballisztikus rakétát is elindított, de a légierő nem jelentette, hogy elfogták.

A Sahid típusú drónok közül 11-et Dnyipropetrovszk megyében vetettek be, ahol a támadások súlyos anyagi károkat okoztak, és két embert megsebesítettek: egy 39 éves férfit és egy 40 éves nőt, 13 éves fiuk pedig sokkot kapott.

Az elmúlt hónapokban Oroszország fokozta támadásait Ukrajna gazdasága ellen, és ismét megtámadta az ország energiahálózatát.