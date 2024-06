Az Egyesült Államok feloldotta azt a tiltást, amely elzárta a hírhedt Azov-zászlóaljat a nyugati fegyverektől – közölte az amerikai külügyminisztérium.

Visszatér az Azov-zászlóalj: az USA felfegyverzi a hírhedt neonáci csoportot / Fotó: AFP

Az ukrán hadsereg 12. dandárja, ismertebb nevén az Azov-zászlóalj a leghíresebb katonai egység Ukrajnában. Az alakulatot még 2014-ben alapították önkéntes milíciaként a luhanszki és donyecki szakadár régiókban zajló harcok alatt. Még ennek az évnek a végén formálisan is az Ukrán Nemzeti Gárda része lett, majd 2023-ban a belügyminisztérium kezdeményezte az egység átalakítását különleges műveleti egységgé.

Az Azov-zászlóalj a megalapításakor meglehetősen szélsőjobboldali, neonáci nézeteket vallott és számos nácizmushoz kapcsolódó szimbólumot használt.

A nácista vádak miatt az Egyesült Államok végül megtiltotta, hogy az átadott fegyverekkel az Azov-zászlóaljat felszereljék Ukrajnában – írta meg a Time. Ennek a tiltásnak az az alapja, hogy az USA törvényei tiltják az olyan katonai egységek támogatását, melyekkel szemben felmerül az emberi jogok súlyos megsértésének gyanúja.

Az ukrán hadsereg sokszor próbálta tisztázni a náci vádak alól az egységet, azt állítva, hogy ezeket a híreket csak az orosz propaganda terjeszti a tagokról.

Az USA külügyminisztériuma most azt közölte, hogy megvizsgálták az Azov-zászlóaljjal szemben felmerült vádakat, és arra jutottak, hogy nincs rá bizonyíték, hogy a dandár valóban elkövetett emberi jogi sértéseket. Ezek alapján az Azov ismét hozzáférhet a fejlett nyugati fegyverekhez.

Új lap kezdődik a történetünkben. Egyre erősebbek és veszélyesebek leszünk

– írta az Azov-zászlóalj az Instagramon.

Oroszország egyik legnagyobb félelme: Ukrajna könnyedén megtámadhatná a Krímet Az orosz fekete-tengeri flotta meggyengülésével kérdésessé vált a Krím sorsa. Meglehet, hogy egyelőre egy elsüllyeszthetetlen repülőgép-hordozónak tűnik (ahogy Vlagyimir Putyin nevezte korábban), viszont ugyanez a veszélye is: Oroszország sok fontos hadi egységet tömörített a félszigetre, ezzel pedig Ukrajna egyik legnagyobb célpontjává vált.

Da Vinci Farkasai

A Da Vinci Farkasai az egyik leghíresebb zászlóalj az ukrán hadseregben. Hatékonyságukról, szervezettségükről és motiváltságukról ismertek. Az egység a nevét az első parancsnokáról, Dmitrij „Da Vinci” Kotsjubailóról kapta, aki 2014-ben otthagyta a művészeti iskolát, hogy Oroszország ellen harcoljon. A férfi tavaly halt meg Bahmutnál, temetésén az ukrán hadsereg főparancsnokai mellett még Volodimir Zelenszkij is részt vett. A kijevi toborzóközpont előterében Da Vinci portréja köszönti a jelentkezőket.

A zászlóalj hivatalos neve az Ukrán Fegyveres Erők 59. Motorizált Lövészdandárja. Az egységben több önkéntes is harcol, színészek, futballultrák, és még egy egykori gyerekorvos is van a sorai között. A zászlóalj és tagja nagyon népszerűek a közösségi médiában, az Instagram-oldaluknak 50 ezer követője van. A katonák együtt és egymásért is harcolnak, nagy az összetartás közöttük. A parancsnokok tapasztalt vezetők, jó taktikai készségekkel. A Da Vinci Farkasai híres arról, hogy nagyon kevés embert veszít a harcokban. Az egység egy veteránja a jelenlegi vezetőt, Filimonovot a legjobb parancsnoknak nevezte, aki alatt valaha szolgált.

Az ukrán önkéntesek a legnagyobb számban a Da Vinci Farkasaihoz jelentkeznek, már legalább ezer csatlakozási kérvényt kaptak. Az új tagok elmondták, hogy azért csatlakoztak az egységhez, mert a közösségi médiás tartalmaik meghozták az elszántságukat a harchoz.

Senkit nem hoztak ide erőszakkal. Itt mindenki egyenlő félként kezeli a másikat. Olyan emberekről van szó, akik a hazánkért akarnak harcolni

– mondta az egyik újonc, Dmitrij Zsarcsenko, aki a háború előtt egy európai cég marketingvezetője volt.