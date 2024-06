Szoboszlai Dominik és a McDonald’s: kiderült, mi Domi Mekis kedvence

Fény derült Domi Mekis kedvencére: a labdarúgó-válogatott csapatkapitánya által kedvelt finomságokból összeállított menü június 4-től lesz kapható az étteremlánc magyarországi kínálatában.

Kiderült, miből ál Domi Mekis kedvence (Fotó: McDonald's)

A hazai McDonald’s még május 9-én jelentette be, hogy több évre szóló együttműködést kötött a Liverpool sztárjával, Szoboszlai Dominikkal, amelynek részeként a 23 éves középpályás a márka kampányaiban jelenik meg, és emellett a magyar Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány munkáját is segíteni fogja.

Szombaton „leleplezték”, mi rejtőzik az egyedi, kifejezetten az első közös projekthez készített papírtasakban. Néhány napon belül bárki megkóstolhatja Szoboszlai kedvenc mekis menüjét, amelyet a futballista válogatott össze az itthoni McDonald’s kínálatából. A közlemény szerint természetesen egy kis csavarral is készült a Meki, ugyanis menüjéhez

Dominik korábban itthon még nem forgalmazott szószok közül is választhatott, így csak a „Domi Mekis Kedvence” összeállításban egy újdonsággal is találkozhatnak a rajongók.

Miből áll Domi Mekis kedvence?

Domi Mekis kedvence

egy 100 százalékos Magyarországról származó csirkemellfilével készült, ropogós bundájú McCrispy-szendvicsből,

egy közepes méretű sült burgonyából,

egy chilis-majonézes szószból és

egy nagy pohár vanília ízű shake-ből áll.

Kiemelték: bár Szoboszlai Dominik a vaníliás shake-et választotta, az étteremben a „Domi Mekis kedvence- menüt vásárló vendégek természetesen más ízben is kérhetik a népszerű desszertet, amely csomagolásához a csapatkapitányi karszalagot idéző, limitált ideig elérhető kiegészítő is jár. A menüt elvitelre és helyben fogyasztásra is egy egyedi grafikával készült papírtasakban vehetik majd át a vendégek.

„A bejelentés óta sokan kérdezték tőlem, hogy honnan jött ez az együttműködés. Miután felmerült a lehetőség, jó érzéssel töltött el, hogy a Mekivel dolgozhatok együtt, hiszen a márka már gyerekkorom óta az életem része. Egy sikerélmény, elért jobb eredmény után sokszor a Mekibe mentünk azt megünnepelni. A profi sportolói karrier persze sok lemondással jár, így az étkezéssel kapcsolatban is vannak szabályok, de azért szerencsére mi futballisták is színesíthetjük alkalmanként az étrendünket. Mint mindenkinek, az ételeknél számomra is az íz, a minőség és az élmény a legfontosabb. A Mekiben pont az a jó, hogy mindig megbízható: egy állandó minőséget és a megszokott ízeket kaphatom meg. Nagy öröm számomra, hogy hamarosan – akár a meccsek alatt is – bárki megkóstolhatja a személyes kedvenceimet” – mondta a labdarúgó.

Mekis kedvencek-kampány: Szovoszlai Dominik az első magyar híresség

Felidézik a globális McDonald’s még 2020-ban, az Egyesült Államokban készített egy Super Bowl televíziós reklámot, amelyben Travis Scott szerepelt, üzenete pedig az volt, hogy „Mindenkinek van egy Mekis kedvence”. A reklámfilm sikere láttán egy lépéssel tovább vitték az ötletet, és lehetővé tették a rajongók számára is, hogy megrendelhessék kedvenc hírességük kedvenc Mekis menüjét. A „Mekis kedvencek”-kampány így kilépett a reklámok világából, és valódi éttermi ajánlatként valósult meg.

A Mindmegette ugyanakkor rámutat: noha ritkán kötjük össze a McDonald’s menüit az egészséges és sportos élettel, a legnagyobb sztárok is tudják, hogy időnként belefér egy-egy csalóétkezés. Olyan legendás kosárlabdázók tűntek már fel a gyorsétteremlánc reklámjaiban, mint például

Michael Jordan,

LeBron James vagy

Shaquille O’Neal, míg a focisták közül

az egyaránt brazil Pelé,

Ronaldinho,

Neymar mellett

az angol Wayne Rooney, valamint

a portugál futball ikonja, Cristiano Ronaldo

is adta már nevét és arcát a hamburgerekhez.

A „Domi Mekis Kedvence”-menüt június 4-től az éttermekben, a McDrive-okon vagy a McDelivery szolgáltatáson keresztül is megrendelhetik a vendégek.

Az időszakos ajánlat 2024. június 4-től visszavonásig, illetve a készletek erejéig érhető el a magyarországi McDonald's-éttermekben, kivéve a Budapest Parkban lévőt és a Budapest Eiffel téren ideiglenesen működő egységet.