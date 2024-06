Meghalt a híres filmsztár, Donald Sutherland

Hosszan tartó betegség után, 88 éves korában, meghalt a hollywoodi sztár, Donald Sutherland. A filmcsillag olyan filmekben játszott, mint az Az éhezők viadala, vagy a Party zóna.

Meghalt Donald Sutherland / Fotó: AFP

Donald Sutherland haláláról a fia adott ki közleményt.

Fájó szívvel mondom, hogy édesapám, Donald Sutherland elhunyt. Én személy szerint a filmtörténelem egyik legfontosabb szereplőjének tartom. Soha nem rettent el egy szereptől, legyen az jó, rossz, vagy rút. Szerette, amint csinált és azt csinálta, ami szeretett. Ennél többet nem kívánhat az ember. Jó életet élt

– írta Keifer Sutherland.

A világhírű kanadai színész számára a kitörést a MASH a 70-es években. Összesen majdnem 200 stáblistán volt ott a neve.

Sutherland a kanadai New Brunswickben született és kezdetben rádiós riporterként dolgozott. 1957-ben elhagyta Kanadát, Londonba utazott, ahol beiratkozott a London Academy of Music and Dramatic Art iskolába. Kezdetben kisebb szerepeket vállalt brit sorozatokban és tévéfilmekben. Első nagyobb filmje az A piszkos tizenkettő volt 1967-ben.