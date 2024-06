A külföldi és magyar sajtóban is elkezdett terjedni kedden este Noam Chomsky amerikai nyelvész és író halálhíre, melyet végül feleségének kellett cáfolnia. A sajtó mellett a közösségi médiában, legfőképpen az X-en több ezren írták ki, hogy elhunyt Noam Chomsky, a magyar sajtóban elsőként tudomásunk szerint a 444 vette át a Jacobin és a New Statesman nekrológjait, melyekben szintén nem volt megalapozott a nyelvész halálhíre. A 444, ahogy a New Statesman is ma reggelre törölte a Chomsky halálhíréről szóló cikkét, a Jacobin-cikknek pedig csak a címét változtatták meg.

Durva álhír terjedt el a közismert nyelvész-íróról, Chomsky feleségének is meg kellett szólalnia / Fotó: AFP

A nyelvész halálhírét nem más, mint a felesége, Valeria Wasserman Chomsky cáfolta, aki az Associated Press megkeresésére a következőket írta:

Nem, [a férjem halálhíre – a szerk.] nem igaz.

Noam Chomsky tavaly júniusban agyvérzést kapott, és felesége szülőhazájában, Brazíliában egy kórházban lábadozik – ekkor is már többen halálhírét keltették. Az elmúlt évben a neves nyelvész és társadalomkritikus eltűnése az egészségi állapotával kapcsolatos találgatásokra adott okot. A Folha de Sao Paulo brazil újság június közepén arról számolt be, hogy a 95 éves amerikai nyelvész, filozófus, politikai aktivista a sajtó és a követői megkeresésére ellenére sem kommentálta a gázai háborút, mert súlyos agyvérzést kapott az Egyesült Államokban még tavaly.

Nehezen beszél, és a teste jobb oldala lebénult

– olvasható a cikkben. Az amerikai orvosok azt mondták, nem tudnak többet tenni Chomsky felépüléséért, ezért a nyelvész felesége úgy döntött, hogy Sao Paulóba szállítja a férjét.