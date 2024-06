EJEB: Oroszországban sorozatosan megsértik az emberi jogokat

Oroszországban nem tartják be az alapvető emberi jogok tiszteletét – mondta ki az Emberi Jogok Európai Bírósága. Az EJEB több ügyben is vizsgálta az orosz állam intézkedéseit, és számos jogsértést tárt fel. A bíróság szerint a külföldiekre vonatkozó orosz törvények az önkénynek is teret adnak.

2024.06.18. 16:14 | Szerző: VG/MTI

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) kedden elítélte Oroszországot amiatt a 2015-ben hozott törvény miatt, amely lehetővé teszi a nemkívánatos külföldi és nemzetközi szervezetek oroszországi tevékenységének betiltását. Határozatában a strasbourgi székhelyű testület megállapította, hogy a nemkívánatos szervezetekről szóló törvény jelentős korlátozásokat von maga után az érintett szervezetek számára. Nem rendelkezhetnek irodával, bankszámlával, nem folytathatnak projekteket Oroszországban, és a honlapjaikhoz való hozzáférést korlátozzák az országban. Az EJEB elítélte Oroszországot / Fotó: AFP Az EJEB hangsúlyozta, hogy a törvény nem eléggé pontos a nem kormányzati szervezetek elítélendő magatartását illetően, és megjegyezte, hogy „homályos és pontatlan kifejezéseket használnak a nemkívánatosnak minősítést igazoló indokok meghatározására". Ezek a hiányosságok kiszámíthatatlanná tették a törvény alkalmazását – hangsúlyozta az EJEB. Ezen túlmenően a bíróság arra is rámutatott, hogy „a felperesek által indított bírósági eljárás nem nyújtott megfelelő biztosítékot a végrehajtó hatóságoknak e területen biztosított, szinte korlátlan mérlegelési jogkörével szemben". Oroszország megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének egyesülési szabadságra és a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó rendelkezéseit – mondta ki a testület. Fontos határozatokban rendezte az unióba érkező menekültek ügyét az Bírósága Egyre több uniós tagállamban kerülnek a nemzeti fórumok elé a menekültügyek. Németországban a bíróságok az Európai Unió Bíróságától kértek iránymutatást a kitoloncolások kérdésében. Az EUB fontos határozatokkal rendezte a menekültek helyzetét. Ugyancsak kedden az EJEB amiatt is elmarasztalta Oroszországot, amiért megtagadta a 2022-ben Nobel-békedíjjal kitüntetett Memorial tudományos-kutató és ismeretterjesztő központtól a hozzáférést a szovjet elnyomásról szóló archívumokhoz. A történelmi igazság keresése a szólásszabadsághoz való jog szerves része – szögezte le a strasbourgi székhelyű bíróság sajtóközleményében. Az ügy felperesei öt orosz állampolgár és a Memorial szervezet, akik azokhoz az orosz levéltári adatokhoz akartak hozzáférni, amelyek a Szovjetunión belüli tömeges kivégzéséket és deportálásokat dokumentálták. A kérelmezőktől minden esetben megtagadták az információhoz való hozzáférést. Vagy hiányos tájékoztatást kaptak, vagy megtiltották, hogy másolatot készítsenek az eredeti dokumentumokról. Az egyik kérelmezőt még abban is bűnösnek találták, hogy a német származású oroszok kényszerkitelepítéséről szóló kutatás keretében illegálisan gyűjtött személyes és családi információkat az etnikai elnyomás áldozatairól. A dokumentumokhoz való hozzáférés elutasítása az orosz hatóságok részéről sérti a tájékozódáshoz való jogot – állapította meg az EJEB. Oroszország már nem tagja az Európa Tanácsnak, amelynek intézményeihez az EJEB tartozik, de továbbra is elszámoltatható a tagsága megszűnése előtt elkövetett jogsértésekért.