Észak-koreai katonák érkeznek hamarosan Ukrajnába

Azt követően, hogy a múlt héten találkozott egymással Vlagyimir Putyin és az észak-koreai vezető, Kim Dzsongun, most arról hallani, hogy már a következő hónapban phenjani csapatok érkezhetnek Ukrajnába.

Észak-Korea és Oroszország stratégiai együttműködése hamarosan a gyakorlatban is bemutatkozhat / Fotó: AFP

Oroszország és Észak-Korea stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá, aminek keretében a két nemzet kötelezettséget vállalt arra, hogy katonailag támogassák egymást. Ez azt jelenti, hogy ha egyik országot megtámadják, akkor a másik a segítségére siet.

Egyelőre nem jelentek meg Észak-Koreai harcosok az ukrajnai háborúban, de arra már több bizonyítékot is találtak, hogy Phenjan fegyverekkel és lőszerrel látja el Moszkvát. Egyes állítások szerint akár 2 millió tüzérségi lövedéket is kaphatott már Oroszország a barátjától. A dél-koreai Csosun tévécsatorna arról számolt be, hogy

a támogatás akár már a következő hónapban a következő szintjére léphet, amikor az északi katonák elindulnak Donyeckbe.

A csatorna az mondta, hogy magas rangú dél-koreai kormányzati tisztviselőktől származik ez az információ – írta meg a DeMorgen.

Egyelőre nem arról van szó, hogy az észak-koreai hadsereg fog Ukrajnában harcolni, hanem csak az oroszok által elfoglalt területek újjáépítési munkálataiban segíthetnek a phenjani egységek. Az nem világos, hogy a katonák pontosan milyen szerepet fognak vállalni az építési munkákban.

Japán és Dél-Korea riadót fújt a Putyin–Kim szövetség miatt A két ország összefogása Kína oldalában is kezd tüskévé válni. A kölcsönös védelmi szerződés azt is jelzi, hogy Moszkva Ázsiában is hajlandó lenne olyan nyugati szövetségesek, mint Japán és Dél-Korea ellen vonulni.

A szöuli információk szerint

Észak-Korea a tíz mérnökdandárjából akár négyet Donyeckbe vezényelhet.

Amerikai tisztviselők azt nyilatkozták, hogy nem tudják megerősíteni, hogy Phenjan valóban katonákat küld-e Ukrajnába. A Pentagon sóvivője, Pat Ryder hozzátette, hogy folyamatosan figyelik a csapatmozgásoka Észak-Korea körül. A szóvivő azt üzente Kim Dzsongunnak, hogy fontolja meg, hogy katonáit elküldje Oroszország háborújába, ahol csak „ágyútöltelékek” lennének.

Az amerikai háborúkutató intézet, az Institute for the Study of War (ISW) szintén azt közölte, hogy megfigyeléseik szerint nincs jele annak, hogy nagyobb mértékű katonai mozgósítás kezdődnek Észak-Koreában. Ennek ellenére azt elismerték, hogy az orosz hadseregnek szüksége lenne az erősítésre, még akkor is, ha csak támogató munkákat látnának el a koreaiak. Ha a különböző logisztikai és egyéb feladatokat átvállalnák, azzal rengeteg orosz katona szabadulna fel, akik a frontra utazhatnának.