Foci-Eb: nagyon sokan kértek konzuli védelmet a német-magyar mérkőzés miatt – itt vannak a részletek

Közel megháromszorozódott a konzuli védelemre regisztráltak száma a labdarúgó Európa-bajnokság német-magyar csoportmérkőzésére a Svájc elleni előző hétvégi meccshez képest, ezért Stuttgartban is tizenegy konzul fogja segíteni a magyar szurkolókat szerdán – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. Megerősített konzuli jelenlétet rendelt el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán is, ugyanis több mint tízezer jegy került magyar állampolgárokhoz szervezett módon, és valószínűleg ennél is több honfitársunk lesz a stadionban.

Megerősített konzuli jelenlétet rendelt el Szijjártó Péter külügyminiszter, a mai mérkőzésen ugyanis sok magyar lesz a stadionokban / Fotó: Szabó Miklós

„Stuttgartban tizenegy magyar konzul fogja majd segíteni a magyar szurkolókat. A város repülőterén, a vasútállomáson, a szurkolói zónában, a stadionnál, a vonulás során is szolgálatot teljesítenek magyar konzulok” – közölte Szijjártó Péter.

„A mobil konzuli irodánk a mai napra is kitelepült, a szurkolói zónában természetesen. 14 órakor indul a szurkolói vonulás, három évvel ezelőtt a rendőrök Németországban ezt nem engedélyezték, de most erre is lehetőség van” – tette hozzá.

„Tizenegy magyar konzul tehát,

továbbra is három ügyeleti telefonszám: +36 30 084 1605, +36 30 387 0636, +36 30 120 9151

Állnak az önök rendelkezésére, hogyha valami baj van, akkor forduljanak kérem bizalommal a kollégáimhoz” – mondta.

A miniszter arra is kitért, hogy összesen 2282 magyar drukker regisztrált konzuli védelemre, ez a valaha mért legmagasabb szám futballmérkőzés kapcsán, csaknem háromszor annyi, mint a Svájc elleni meccs előtt. Utóbbiról szólva pedig rámutatott, az első mérkőzéssel összefüggésben összesen tizenhét konzuli esetet jegyeztek fel, egy kivételével mindet kisebb ügyben.

„Egy komolyabb ügyünk volt, rendőrségi ügy, amelyre pirotechnikai eszközök használata miatt került sor. Ezért erre most is szeretném felhívni a figyelmet. A pirotechnikai eszközök használatát a német hatóságok tiltják, és mint a legutóbbi események is mutatják, ezt a tiltást komolyan is veszik, annak érvényt is szereznek, úgyhogy arra kérem önöket, a pirotechnikai eszközök használatától lehetőleg tartózkodjanak a mai napon is, hogy a rendőrségi eseteket meg tudjuk úszni” – mondta.

Szijjártó Péter emlékeztetett a magyar-német mérkőzésre a legutóbbi Európa-bajnokságon, s az akkori körülményekre, amelyek szavai szerint "nem a legkellemesebb emlékeket hívják elő a memóriánkból", azonban tudatta, kollégái most sokkal jobb együttműködésről számoltak be a helyi hatóságokkal.

„A hatóságok sokkal rugalmasabbak, ezért reméljük, hogy a mai mérkőzés kevesebb kellemetlenséggel jár majd, mint a három esztendővel ezelőtti" - jelentette ki. Magyar győzelmet és kevés konzuli esetet kívánok a mai napra is. Jó szurkolást mindenkinek!” – összegzett.