William Ruto kenyai elnök szerdán visszavonta a tervezett adóemeléseket, engedve a tüntetők nyomásának, akik a napokban megrohamozták a parlamentet és demonstrációkat indítottak országszerte. A tüntetők tegnap ígéretet tettek arra, hogy a zavargások folytatódni fognak, ha a kormány nem vonja vissza az adóemelési terveket, így ők egyértelműen győzelemként tekinthetnek az elnök döntésére.

Fordulat Kenyában: az elnök meghátrált az adóemeléstől a halálos zavargások után / Fotó: AFP

Néhány tüntető azonban nincs megelégedve: a közösségi médiában többen is azt hangoztatják, hogy a döntés ellenére is folytatják a csütörtökre tervezett demonstrációt, és többen követelik Ruto lemondását. Az elnök egy nappal a legalább 23 halottat és több mint 200 sérültet számláló összecsapás után jelentette be, hogy

nem írja alá az adóemeléseket is tartalmazó pénzügyi törvényt.

A Reuters cikke szerint Rute arról számolt be, hogy folyamatosan követte a történéseket, és hallotta az emberek követeléseit. Rigathi Gachagua alelnök arra kérte a fiatalokat, fejezzék be a tüntetéseket, hogy elkerüljék a további haláleseteket és sérüléseket, továbbá a titkosszolgálatokat hibáztatta, hogy rossz tanácsokat adtak a kormánynak. Gachagua szerint a Nemzeti Hírszerző Szolgálat felületesen kezelte a kialakuló káoszt, ezért vezetőjének lemondását követelte.

Az elnöki bejelentés sokakat hidegen hagyott: Boniface Mwangi,

a tüntetések egyik vezető aktivistája egymilliós felvonulásra hívta az embereket.

„Az arrogancia elmúlt, de a hazugságok még mindig ott vannak” – írta X-oldalán Mwangi. A halálos zavargások alatt Auma Obama, a volt amerikai elnök, Barack Obama féltestvére is azok között a tüntetők között volt, akiket könnygázzal próbált szétoszlatni a rendőrség. Auma Obamát az összecsapások alatt a CNN egy riportere vitte odébb, aki meg is kérdezte, hogy miért tiltakozik. A volt elnök testvére elmondta, hogy a fiatal kenyaiak a jogaikért tüntetnek, és azt is, hogy nem is lát már a könnygáztól.