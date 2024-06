Van még egyáltalán holtszezon a turizmusban?

Aki ragaszkodik a főszezonhoz, az tömegre számítson / Fotó: AFP

A klímaváltozás Ázsiában is hatással van a turistaszezonokra. Nepálban például erősebb a monszun, gyorsabban olvad a hó és a gleccserek, gyorsabbak a hegyi patakok, ezért bizonyos turistaútvonalak egyszerűen már nem, vagy csak rövidebb ideig használhatók.

A főszezonnak azért megvannak az előnyei

Megvannak azonban az előnyei annak is, ha valaki ragaszkodik hozzá, hogy főszezonban utazzon. Elsősorban az infrastruktúrát illetően: több helyen a légi járatok és a vonatok ilyenkor gyakrabban járnak – vagy csak ilyenkor járnak. A holtszezonban sok helyen korlátozott ideig vannak csak nyitva a boltok és éttermek, esetleg teljesen be is zárnak, miután lement a legnagyobb roham.

„Ha valaki ragaszkodik hozzá, hogy akkor utazzon, amikor arra a legtökéletesebb az időjárás, akkor igen, ezért felárat fog fizetni. A másik felár, amelyet fizetni fog, az a tény, hogy a hely zsúfolt lesz, és mindenhol sorok és sorban állások várnak rá, és nehezen tud majd foglalást szerezni” – mondta az amerikai hírtelevíziónak Ged Brown, a kimondottan holtszezonbeli utazásokra specializálódott Low Season Traveller tulajdonosa.