Gattyán pártjának a vezetője távozik a mozgalom éléről, megtudtuk, mi a döntésének a valódi oka

Távozik a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom (MEMO) éléről Huszár Viktor pártelnök, valamint a Gattyán érdekeltségébe tartozó Frisshirek.hu hírportál munkatársainak nagy részét is elbocsátják – írta meg a Média1.

Fotó: Bodnár Boglárka/

A Világgazdaság megkereste a milliárdos Gattyán György cégének, a Docler cégcsoport kommunikációs vezetőjét, aki elmondta, hogy a MEMO csütörtökön tart elnökségéi gyűlést az önkormányzati és az Európai Parlamenti választást követően először, azonban azt nem erősítette meg, hogy Huszár távozna a párt éléről. Nemes Tamás annyit közölt, hogy az EP-választás eredménnyel nem volt elégedett a MEMO elnöksége, hiszen

Gattyán pártja összesen 0,4 százalékot ért el.

Korábban a Világgazdaság írta meg elsőként, hogy a MEMO önállóan mérette meg magát az Európai Parlamenti (EP) választáson, Gattyán pártjának egyéni önkormányzati képviselőjelöltjei és polgármesterjelöltjei is voltak, de főpolgármester-jelöltet nem indított el az önkormányzati választáson. Huszár Viktor, a Megoldás Mozgalom EP-listavezetője a választás után úgy nyilatkozott, hogy a MEMO „történelmi győzelmet szerzett három településen” az önkormányzati választásokon, az európai parlamenti választáson viszont „a szakmaiság helyett az érzelmek döntöttek, amit csalódásként értékelnek”.

Irány a teqball nevű sportág

A Heves vármegyei Mátraballán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szamossályin és a Baranya vármegyei Drávapiskin a párt jelöltje lesz a polgármester. Utóbbi településen a négy fős önkormányzat minden tagját a MEMO adja.

Információink szerint a pár nap múlva esedékes elnökségi gyűlésen hivatalosan bejelenti Huszár Viktor, hogy távozik a párt éléről, azonban nem a rossz eredmény miatt.

A Világgazdaság úgy tudja, hogy

Huszár Viktor már egy éve egyáltalán nem tudott foglalkozni az általa is kifejlesztett teqball nevű sportággal, pedig a játékfejlesztőknek a célja, hogy minél előbb az olimpiai játékokon is bemutatkozhasson az új labdajáték.

A jövőben csak erre akar koncentrálni majd Huszárik, aki korábban maga rajzolta meg a magyar játék kinézetét. Borsányi Gábor és Huszár Viktor új labdajátékának a lényege, hogy egy meghajlított felületű asztalon lehet játszani, akár lábbal, kézzel vagy ütőkkel is. A magyar sportágba a Docler Holding fektetett be, majd Gattyán Görgy lett a sportág stratégiai üzletágáért felelős vezetője.

Gattyán nem egyeztetett politikusokkal

Nemes Tamás tagadta, hogy a MEMO és a Frisshirek.hu körüli változásoknak köze lenne ahhoz a Partizán-interjúhoz , amiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozója azt állította, hogy felső utasításra eltusolták volna Gattyánék ellen egy közel húszmilliárd forintos adócsalási ügyben. Hozzátette, hogy a Docler cégcsoport ellen 12 év alatt tucatnyi nyomozás indult már el, azonban sem a magyar, sem az Bírósága nem marasztalta el sem a csoportot, sem Gattyán Györgyöt.

„Nem elhanyagolható információ, hogy a nem az Európai Unió Bírósága hatáskörébe tartozó ügyekben a cégcsoport ellen több közigazgatási és bírósági eljárás is még folyamatban van,

tehát a 12 éve tartó meghurcolásunknak sajnálatos módon még nincs vége, azaz az ügyünk nem zárult le” – fogalmazott a kommunikációs vezető a Világgazdaságnak. Nemes Tamás azt is mondta, hogy az eljárás soha nem arról szólt, hogy Gattyán György nem fizetett volna be valamilyen adót. Az eljárás arról szól, hogy a cégcsoport egy partnere, miért Portugáliában fizetett be bevételei egy része után adót és nem Magyarországon. „A tőlünk független portugál üzemeltető partner befizette az ÁFA-t, de a ugyanarra a szolgáltatásra a Docler cégcsoporttal is szerette volna befizettetni az ÁFA-t. Az érintett időszakban Portugáliában 16 százalék volt az itthon 20 százalék” – mondta.

A Docler cégcsoport kommunikációs vezetője azt is mondta, hogy Gattyán György nem egyeztetett politikusokkal az ügyben, a büntetőügyben pedig egyszer hallgatták meg, a többi esetben, a közigazgatási eljárásban nyilatkozatokat küldtek be a hatóságnak.

Gattyán és a megfogyatkozott médiabirodalom

Gattyán György, a Docler-csoport tulajdonosa, az ország ötödik leggazdagabb embere (tavaly a Forbes-lista szerint a becsült vagyona 424,8 milliárd forint volt) évekig kerülte a nyilvánosságot, azonban 2021 decemberében – öt hónappal az országgyűlési választások előtt – bejelentette a Megoldás Mozgalom megalapítását, és azt, hogy indulnak a választáson. Emiatt az ellenzék bírálta is az új pártot, mert Gattyánék nem mérettették meg magukat az ellenzéki előválasztáson, melynek célja éppen az volt, hogy mindegyik választókerület kormánypárti jelöltjével szemben kiválasszák a közös ellenzéki jelöltet.

Gattyán pártja végül 1,09 százalékot ért el, így nem kellett visszafizetniük a kampányukra kapott állami forrásokat, és a jövőben is jogosultakká váltak az állami támogatásra.

Az erotikus és jövendőmondó online szolgáltatásokból meggazdagodott Gattyán György több mint egy évtizede előkelő helyen szerepel a magyar milliárdosokat bemutató listákon, noha az elmúlt időszakban több érdekeltségétől is megvált.

Gattyán György úgy tűnik, nagyobb energiát fektet a médiában való részvételbe: a Frisshirek.hu 2023-ban váltott tulajdonost, és került át a milliárdos kft.-jéhez, idén áprilisban pedig kiderült, hogy Havas Henrik lett a médiacégének elnöke. Havas az elmúlt időszakban főleg csak a YouTube-on volt látható, bár néhány hónapja a Frisshirek.hu egyik műsorában is rendszeresen feltűnik. Huszár Viktor a milliárdos üzletemberhez köthető Frisshirek.hu portált is irányította. A Media1 úgy tudja, még mielőtt bejelentette volna a távozását, a portál legtöbb munkatársát elküldte . A lap szerint 7-8 főtől válnak meg a szerkesztőségben.

„ A portál átalakítás alatt áll, ugyanis az elvárt eredményeket nem hozta. A jövőben a tulajdonos a videós tartalmak megerősítésére fókuszál, azaz az online lap helyett a frisshirek.hu podcast csatornáját erősíti. Az átalakítás sajnos azt eredményezte, hogy 3 kollégától – munkájuk elismerése mellett – megváltunk”

– közöltél a portállal.