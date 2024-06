Hadijelentés: az oroszok szerint egy nap alatt kétezer ukrán esett el

Az állami vagyont is kiárusítja Ukrajna, hogy folytatni tudja a háborút A magánosítás a múltban gyakran arról szólt, hogy fillérekért játszottak át értékeket az oligarcháknak. A háború pedig különösen nehézzé teszi az értékesítést, ám még így is jobban megéri a cégeket eladni, mint hagyni, hogy orosz rakéták áldozatává váljanak, vagy orosz kézre kerüljenek. Például a kijevi Függetlenség tér (Majdan) fölött tornyosuló Hotel Ukrajna is magánkézbe kerülhet.