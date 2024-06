Hogy lehet olcsóbb a sör a montenegrói tengerparton, mint a tihanyi fizetős strandon?

Utoljára 2018-ban jártam Montenegróban, éppen ezért nagy kíváncsisággal vártam az idei nyaralásunkat, miután a választásunk újra az Adria gyöngyszemére esett. A mostani döntésünkben legalább akkorát nyomott a latba, hogy Montenegróban nemcsak a táj gyönyörű, hanem az árak is sokkal barátságosabbak, mint a Balatonon, vagy a magyarok által kedvelt Horvátországban. Déli szomszédunknál óriási drágulás volt az elmúlt években, mind a szállások díjai, mind az éttermi és bolti árak lassan elszálltak. Habár ezzel együtt is kétségtelenül gyönyörű Horvátország, néhány éve mégis az volt a benyomásom, hogy valami félre siklott az adriai országban: a csodálat, ami 10-15 éve még megvolt az Adriai-tenger ezen szakaszán, ha nem is eltűnt, de bizonyosan megkopott.

Fotó: a szerző

Betette a lábát a tömegturizmus

Talán ennek eredményeképpen az utóbbi időben egyre több magyar keresi fel Montenegrót. Döntésükben nemcsak a viszonylagos olcsósága, hanem az elképesztő montenegrói táj is szerepet játszik. A Kotori-öböl, Sveti Stefan, a Skodrai-tó, Lovcen mind-mind olyan természeti szépség, amit az embernek életében legalább egyszer látnia kell. Az összképhez hozzátartozik, nekem ez többször sikerült, a mostanival együtt összesen ötször jártam ott 2011 óta, tehát van összehasonlításom, hogy mi változott az elmúlt évtizedben. Így arról is, mi az, ami rossz irányba.

Amilyen vadregényes volt Montenegró a 2010-es évek elején a maga egyszerű szépségével, olyannyira kezdi elveszíteni ezt a jellegét.

A tömegturizmus végérvényesen betette a lábát, Budván megalománnál megalománabb szállodák nőnek ki a földből, közvetlenül a tengerpart mellett, de és sajnos a többi részen is hasonlót tapasztalni. Ami legfőképpen azért baj, mert az ember így leginkább egy építési területnek érzi a riviérát. Szembetűnő változás az is, hogy a kezdetekkor érezhető volt az orosz turisták és befektetők jelenléte. Most viszont egyre több angol és német turistával találkozni, tehát alapos a gyanú, hogy időközben ott is rájöttek, nagyobb biznisz a nyugati vendégekre összpontosítani, mint az oroszokra, akiket manapság a világ egyre több országában nyilvánítanak nem kívánatosnak.