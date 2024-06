Ilaria Salis antifasiszta aktivista 35 millió forint tartozást halmozott fel

Egy milánói ingatlan kezelője 35 millió forintnak megfelelő összeget követel Ilaria Salistól. Az antifasiszta aktivista a vád szerint három évig lakott egy ingatlanban a Via Borsin, és 90 ezer euró hátralékot halmozott fel. Salis eddig azt állította, hogy senki nincs, aki igazolná, hogy valaha is élt ebben a lakásban. Egykori szomszédja most megtette.