Jahja Szinvar emberi pajzsokat használ az izraeli hadsereg ellen

A Hamász vezetői állandó parancsba adták a túszok megölését, amennyiben az izraeli hadsereg (IDF) közeledne. Tehát a túszokat fogva tartó Hamász-tagok folyamatos készültségben vannak és készen állnak végezni a hónapok óta fogva tartott túszokkal, ha vezetőik úgy gondolják, hogy az IDF katonái túl közel járnának. Annak érdekében, hogy minél több túszt élve kiszabadítsanak, az Egyesült Államok is megfigyelő drónokat küldött Gáza felé. Az amerikai drónok olyan információt is tudnak gyűjteni, amire az izraeli egységek nem képesek.

Jahja Szinvar túszokkal védheti magát az izraeli hadseregtől / Fotó: AFP

Jelenleg az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság hírszerzési együttműködése Izraellel már meghaladta a túszok visszaszerzésére irányuló erőfeszítéseket, a két ország szerves része a legnagyobb izraeli katonai hírszerzési hadműveleteknek. A közös források szerint

túszok egy kis csoportját Jahja Szinvar Hamász-vezető közelében tartják fogva, emberi pajzsként használva őket, ami megnehezíti az elfogását

– írja a The Times of Israel. Jelentések szerint Szinvar egy ideig a Rafah alatti alagutakban bujkált, de most valószínűleg visszament Hán-Júnisz alá, ahol hatalmas földalatti hálózat van kiépítve. Egyelőre nem világos, hány túszt tartanak fogva alagutakban, de a szombati sikeres mentőakció után valószínűsíthető, hogy egyelőre fel nem fedett alagúthálózatokba szállítják őket, mert azok könnyebben védhetők.

Az IDF szombaton kiszabadított négy olyan izraelit a Gázai övezetben, akit a Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei tavaly október 7-i terrortámadásuk során túsznak elhurcoltak az övezetbe. Az IDF hírszerzési információk alapján, egy kommandós akció keretében élve szabadította ki a négy embert az övezet középső részén fekvő Nuszeirat menekülttábor területén.