Japán és Dél-Korea riadót fújt a Putyin-Kim szövetség miatt

A két ország összefogása Kína oldalában is kezd tüskévé válni. A kölcsönös védelmi szerződés azt is jelzi, hogy Moszkva Ázsiában is hajlandó lenne olyan nyugati szövetségesek, mint Japán és Dél-Korea ellen vonulni.

2024.06.20. 17:29 | Szerző: VG

Japán és Dél-Korea megkongatta a vészharangot az Oroszország és Észak-Korea közötti katonai együttműködés elmélyülése miatt, miután Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun átfogó stratégiai szerződést kötött, amely magában foglalja az „nyugati agresszió” elleni kölcsönös segítségnyújtást is. Japán és Dél-Korea is aggódik Phenjan és Moszkva katonai szövetsége miatt / Fotó: AFP Észak-Korea állami hírügynöksége csütörtökön hozta nyilvánosságra a megállapodás szövegét, amely tartalmazza a kötelezettségvállalást, hogy a kormányok „minden rendelkezésére álló eszközt” haladéktalanul bevetnek, hogy katonai segítséget nyújtsanak abban az esetben, ha valamelyik aláíró felet megtámadnák vagy megszállás alá kerülne. A stratégiai partnerség a katonai együttműködés mellett a gazdasági kapcsolatok elmélyítését is megalapozza, mi pedig támogatjuk Phenjant abban, hogy ellenálljon az ENSZ Biztonsági Tanácsa illegális szankcióival szemben – jelentette ki Putyin szerdán. Ennek ellenére a megállapodás magában foglalja, hogy a támogató beavatkozásoknak meg kell felelniük az ENSZ szabályrendszerének. A megállapodás Moszkva legerősebb kötelezettségvállalását jelenti Ázsiában, szövege pedig a Szovjetunió és Észak-Korea közötti 1961-es hidegháborús szerződésre emlékeztet, amely a kölcsönös védelemről rendelkezett. Az Oroszország és Észak-Korea közötti kapcsolatok elmélyítése riadalmat keltett az egész régióban és Nyugaton is, ahol a tisztviselők azzal vádolták Phenjant, hogy lőszereket szállít Moszkvának, amelyeket Ukrajnában vetnek be. Ezeket a vádakat a két érintett ország nem utasította el, sőt Putyin szerdán megköszönte Kimnek, hogy támogatta Oroszország „szent háborúját”. Kölcsönös védelmi egyezményt kötött Oroszország és Észak-Korea Egyre mélyebb a barátság a két ország között. Putyin a katonai és technológiai együttműködést sem zárta ki. A dél-koreai külügyminisztérium csütörtökön sajnálatát fejezte ki a stratégiai partnerség miatt, mondván, hogy az Oroszország és Észak-Korea közötti együttműködés „nem áshatja alá a regionális békét és stabilitást”, és figyelmeztetett, hogy a katonai technológia terén folytatott együttműködésük sérti a Biztonsági Tanács határozatait. A nemzetközi közösséggel együtt, beleértve szövetségeseinket is, szigorúan reagálni fogunk minden olyan cselekményre, amely a biztonságunkat fenyegeti. Putyin észak-koreai látogatása és a most született megállapodás tovább növeli a feszültséget Ázsiában – idézte a minisztériumot a Financial Times. A japán kabinet főtitkára, Josimasza Hajasi szintén kifogásolta a partnerséget, mondván, hogy Tokiót komolyan aggasztja Putyin katonai-technológiai együttműködése Észak-Koreával, tekintettel „az országukat és a régiót körülvevő biztonsági környezetre”. Josimasza Hajasi a japán kabinet főtitkára szerint óriási fenyegetést jelent az orosz–észak-koreai összefogás / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP Putyin 24 év után először látogatott Phenjanba, nem sokkal Kim szeptemberi, Oroszországot is érintő távol-keleti útját követve, amikor az észak-koreai vezető megtekintette Moszkva legfejlettebb rakétaindító állomását. A két vezető az orosz–ukrán háború kirobbanása óta egyre közelebb kerül egymáshoz, mivel a nyugati szankciók által sújtott országok kénytelenek egymásra támaszkodni a fegyverek és kritikus nyersanyagok megszerzése érdekében. Az együttműködés pedig kifejezetten előnyös Phenjan számára, amely évtizedek óta el van szigetelve a külvilágtól. Márciusban Oroszország – az ENSZ-szankciókat megsértve – közvetlenül Észak-Koreába kezdett el olajat szállítani, feltehetően ballisztikus rakétákért és tüzérségi lőszerért cserébe. Oroszország emellett az ENSZ Biztonsági Tanácsában megvétózta az Észak-Korea elleni szankciók betartását ellenőrző testület további működését is. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerdán azt mondta, hogy Észak-Korea „hatalmas mennyiségű muníciót” adott Oroszországnak, és figyelmeztetett, hogy a két ország együttműködése kritikus fenyegetést jelent a Nyugat és szövetségesei számára. A szövetség egyre erősebb, ami a gazdasági és a katonai együttműködés kibővülésében is látszik. Ez is azt mutatja, hogy a szabad és demokratikus országoknak fel kell lépniük velük szemben – jelentette ki Stoltenberg szerdán ottawai hivatalos látogatása során. Kína válasza a paktumra visszafogott volt, a külügyminisztérium szerint ez „két szuverén állam közötti ügy”. Elemzők azonban úgy vélik, hogy Moszkva és Phenjan egyre szorosabb kapcsolata kellemetlenül érinti Pekinget is, amely nem szívesen veszítené el befolyását Észak-Korea felett. Cseong Szong-csang, a szöuli Sejong Intézet, egy szöuli agytröszt elemzője szerint az orosz–észak-koreai stratégiai partnerséget a Dél-Korea és az Egyesült Államok közötti kölcsönös védelmi szerződés mintájára alakították ki. Szerinte a megállapodás értelmében Moszkva és Phenjan teljesen visszaállította a „hidegháború korszakának katonai szövetségét”. Több év szünet után tart csúcstalálkozót Kína, Japán és Dél-Korea Az egyre élesedő amerikai–kínai rivalizálás árnyékában kerül sor a Kína, Japán és Dél-Korea közötti háromoldalú csúcstalálkozóra. Tokió és Szöul az Egyesült Államok fontos katonai és politikai szövetségese, viszont a legnagyobb kereskedelmi partnerük Kína.