Jövő héten érkezik a kánikula

Pénteken még számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkre, amik megzavarják a többórás napsütést, de csapadék nem lesz és a légmozgás is gyenge marad, miközben a hőmérséklet 21 és 27 fok között lehet – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

Megérkezik a kánikula a jövő héten / Fotó: Attila Volgyi Xinhua / eyevine / Northfoto

Szombaton már estig ragyogó napsütés várható és csapadék továbbra sem lesz. Este azonban északnyugaton jöhetnek gomolyfelhők és záporok, zivatarok is előfordulhatnak a térségben, a nap folyamán 24 és 30 fok közötti hőmérséklet várható. A következő nap elején is várható még északon zápor, de egyébként a napsütés lehet a meghatározó és a hőmérséklet is tovább emelkedik, 26-32 fok várható. Északnyugaton megélénkülhet a szél, ott egy kicsit enyhébb, 28-29 fokos hőmérséklet várható.

Hétfőtől már igazi kánikula érkezik, csak kevés fátyolfelhő szűri a szikrázó nyári napsütést és eső sem várható 30 fokos hőmérséklet mellett. Kedden és szerdán azonban már ennél is melegebb, 36-37 fokos időre számíthatunk.