Kémjátszma: kínai állami alkalmazottak kémkedtek az MI6-nak

Nemzetközi kémkedéssel vádolnak egy kínai házaspárt, akik annak ellenére, hogy a kínai központi kormányban dolgoztak, az Egyesült Királyság hírszerzési hivatalának (MI6) szállítottak információt. A kínai állambiztonsági minisztérium szerint a pár pénzért titkosszolgálati adatokat juttatott el az MI6-nek, ezért pedig a kínai kormány intézkedéseket rendelt el ellenük, melyekről pontosabb információ még nem derült ki.

Kémjátszma: kínai állami alkalmazottak az MI6 soraiban – Kína szerint legalábbis / Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Királyság hírszerzési hivatala állítólag 2015-ben kereste fel a férfit, amikor egy csereprogram keretében az országban tanult. A férfi kezdetben beleegyezett abba, hogy „tanácsadási szolgáltatások” néven olyan információkat osztott meg, melyek betekintést engedtek a központi kormányzat alapvető működésébe – írja a Bloomberg.

Az MI6 idővel kiképezte a férfit a kémkedés technikák alapjaira, visszaküldték Kínába és végül beszervezték a feleségét is.

A pár nevét biztonsági okokból nem közölték. Az Egyesült Államok és Kína kémkedés miatt több vádat is emelt egymás ellen az elmúlt hónapokban, a pár tevékenysége pedig egyértelműen nem javít ezen a helyzeten.

Kína és az Egyesült Királyság kémharca

Januárban hasonló eset történt: Kínában leleplezték és letartóztatták az MI6 egyik feltételezett kémjét. A pekingi hatóságok azzal vádolják az MI6-et, hogy Kínába küldött egy külföldi állampolgárságú személyt, Huang Moumout információszerzés céljából. Hasonlóan a mostani esethez, Huangot is 2015-ben szervezték be, professzionális hírszerzési képzést is kapott, majd arra utasították, hogy lépjen be Kínába, és nyilvános személyazonosságát felhasználva

szerezzen Kínával kapcsolatos hírszerzési információkat, valamint szervezzen be új embereket az MI6-be.

Májusban az Egyesült Királyságban hasonló vádakkal tartóztattak le három külföldi férfit. Kína akkor kijelentette, hogy határozottan elutasítja az Egyesült Királyság vádaskodását és nem működött együtt a brit hatóságokkal.

Kína szerint az állítólagos kém államtitkokat és hírszerzési információkat adott ki az Egyesült Királyságnak. A kínai állambiztonsági minisztérium szerint, amióta Hszi Csin-ping kínai vezető nyitottabb kommunikációt alakított ki, nőttek a nemzetbiztonság kockázatok és a polgároknak jobban oda kell figyelniük adataikra, mivel könnyen kihasználhatják őket.