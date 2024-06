Kormányinfó: itt vannak a friss bejelentések – a kormány szerint az Európai Unió Bírósága nem egy normális testület

Csütörtökökön a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy

az Bírósága gyáva volt meghozni az ítéletet a kampányban, és egy normális bíróság nem hozta volna meg azt a döntését, amivel elítélte a kormány menekültpolitikáját.

A Világgazdaság is megírta, hogy az Európai Unió Bírósága összesen 200 millió euróra (közel 80 milliárd forintra) büntette meg Magyarországot. A bíróság továbbá kötelezi Magyarországot arra is, hogy a késedelem minden egyes napjára egymillió eurót is fizessen amiatt, hogy nem teljesítette a bíróság egyik ítéletét. A bíróság 2020 decemberében állapította meg, hogy Magyarország nem tartotta tiszteletben az uniós jog szabályait, többek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozó eljárások területén.

Gulyás Gergely szerint

az ítélet teljesen szembemegy az uniós joggal, és hozzátette, hogy tanulmányozzák a döntést, és a politikus szerint már most kiderült, hogy összeegyeztethetetéen az alkotmányos renddel.

A politikus hangsúlyozta, hogy sikerült a NATO-főtitkárral megállapodást kötni, és ennek köszönhetően Magyarország sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával nem vesz részt a ukrajnai koordinációjú missziójában. Jens Stoltenberg szerdán Orbán viktor miniszterelnökkel tárgyalt, és döntés született arról, hogy a magyar kormány nem blokkolja a NATO ukrajnai műveletét, cserében viszont a katonai szövetség tudomásul veszi, hogy Magyarország semmilyen formában nem vesz részt a misszióban.

