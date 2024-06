Közel kilencezermilliárd forintra bírságoltatnák a Boeingot, és vezetőit is börtönbe küldenék

Azok a családok, akik a két Boeing 737 Max lezuhanásában vesztették el szeretteiket, levélben fordultak az amerikai igazságügy-minisztériumhoz, hogy 24 milliárd dolláros bírsággal és a felelős vezetők elleni bűnügyi eljárással sújtsa a repülőgyártót a leghalálosabb amerikai vállalati bűncselekményért.

David Calhoun, a Boeing jelenlegi vezérigazgatója érkezik a szenátusi meghallgatásra, háttérben a tüntetők / Fotó: AFP

Az igazságügy-minisztérium egyébként a múlt hónapban azt közölte, hogy a Boeing közelmúltbéli biztonsági hiányosságai megsértik azt a 2021-es megállapodást, melynek keretében a Boeing elkerülte a vádemelés a 2018-as indonéziai és 2019. márciusi etiópiai katasztrófákért, melyekben a cég 737 Max gépei zuhantak le, 346 ember halálát okozva.

Szigorú bűnügyi eljárást szeretnének a családok

A CNN beszámolója szerint az áldozatok családjai szerint most a szigorú bűnügyi eljárás lenne a megfelelő lépés, ideértve az esküdtszék előtti tárgyalást és a vádemelést a felelős vállalati tisztviselők ellen is, értve köztük a cég akkori vezérigazgatóját, Dennis Muillenberget is. A családokat képviselő ügyvéd szerint az eljárásokat azonnal el kellene indítani, hogy ne okozzon problémát az ügyek elévülése sem.

Májusban egyébként az igazságügy-minisztérium az Alaska Airlines birtokában lévő Boeing leszakadó ajtajára hivatkozva jelezte a Boeingnak, hogy a cég megszegte a 2021-es megállapodást.

A vállalat az utóbbi időben több botrányba keveredett a biztonsági hiányosságokra rávilágító szivárogtatók miatt,

és a cégvezetést számos kritika érte, hogy miközben igyekezett a biztonságon spórolni, jelentős összegeket juttatott vissza a részvényeseknek például sajátrészvény-vásárlásokkal.

Az igazságügy.minisztérium azt nem közölte, hogy mi a következő lépés, ám arról július 7-én értesíti a bíróságot, miközben a Boeing korábban úgy nyilatkozott, hogy úgy vélik, nem szegték meg a megállapodást.

Kedden a Boeing jelenlegi vezérigazgatója, David Calhoun a szenátusban kért bocsánatot az áldozatok családjaitól, és elismerte, hogy a cége messze van a tökéletestől, valamint azt is, hogy sokat kell tennie a bizalom visszanyeréséért.

A 2021-es megállapodás kesztyűs kézzel bánt a Boeinggal

A 2021-es megállapodást élesen kritizálták, hiszen bár a Boeing 2,5 milliárd dollár büntetés kifizetését vállalta, ám abból 1,77 milliárd jutott a földre parancsolt gépeket birtokló légitársaságoknak, amit már korábban is vállalt a Boeing, és 500 millió dollárt kaptak az áldozatok családtagjai, ám a Boeing már azt is korábban vállalta. A kormánynak 244 millió dollárt fizetett a repülőgyártó.

Az esetleges 24 milliárd dolláros bírság egyébként még mindig kevesebb lenne, mint az a 31,9 milliárdos, alaptevékenységre elszámolt működési veszteség,

amiről a cég beszámolt a második gépének 2019-es lezuhanása óta, ami 20 hónapra földre kényszerítette legjobban keresett gépét.

A Boeing ez utóbbihoz kapcsolódóan több mint 20 milliárd dollárnyi közvetlen költséget azonosított, ami nem tartalmazza az elvesztett eladásokat vagy az adósságain növekvő kamatokat, melyek a veszteségek finanszírozása miatt váltak szükségessé.