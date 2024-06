Magyarországon keresztül küldené háborúba az amerikai katonákat a NATO

Logisztikai folyosókat hozna létre a NATO a szárazföldön az amerikai csapatok gyors frontra küldéséhez – írta a Telegraph. A lap szerint ez azért szükséges, hogy minél gyorsabban tudjanak reagálni, ha az észak-atlanti szövetség háborúba kerülne Oroszországgal.

NATO-katonák várakoznak a parancsra / Fotó: NurPhoto via AFP

Mint írták, egy ilyen folyosó most is üzemel, ezért ha jelenleg háború törne ki, az amerikai katonákat Hollandián keresztül Németországba, majd Lengyelországba vinnék. A lap azonban titkos bennfentes forrásokból úgy értesült, hogy négy ilyen másik folyosó is lesz.

Ezek a tervezett új logisztikai folyosói:

az egyik Norvégián, Svédországon, Finnországon keresztül húzódna,

a másik Olaszországon, majd Szlovénián, Horvátországon keresztül Magyarországon érne véget,

a harmadik Görögországon, Bulgárián, Románián keresztül húzódna,

az utolsó pedig Törökországon, majd szintén Bulgárián és Románián keresztül vezetne át.

A szövetség szerint azért van szükség több logisztikai útvonal létrehozására, mert az orosz nagy hatótávolságú csapásmérő képesség súlyos károkat okozhat katonai infrastruktúrájában – írta a Portfólió.

A források szerint

a leendő logisztikai folyosók az országok katonai és civil életét nem befolyásolnák,

a NATO csapatmozgásokat és az országokon átmozgó csapatok ellátását viszont könnyebbé tennék.