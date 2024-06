Megkéseltek egy buszsofőrt Komárom-Esztergom vármegyében, miközben a járatát vezette

Kirívó támadásról számolt be az egyik legnagyobb buszos szakszervezet szombat délelőtt a közösségi oldalán.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-Bihari Napló

A Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) arról számolt be, hogy

munkavégzés közben megkéseltek egy autóbuszvezetőt.

A SZAKSZ nem nevezi meg, hogy pontosan mikor történt a rendkívül durva atrocitás, de azt igen, hogy az eset Komárom-Esztergom vármegyében, járatvégzés közben következett be, amikor egy férfi lábon szúrta az autóbuszvezető kollégájukat.

A megtámadott és megszúrt buszsofőr már korábban is jelezte, hogy egy renitens személy a torka elvágásával is megfenyegette. "Most bekövetkezett az, amire az autóbuszvezető felhívta a telephelyvezető figyelmét és kérte a segítségét, ugyan nem a torkát vágták el, de a combjába szúrt az a személy, aki folyamatosan fenyegette autóbuszvezető kollégánkat" – fogalmazott a SZAKSZ.

A Világgazdaság megkereste a Volánbuszt, hogy tájékoztatást kérjen a történtekről. Arról is érdeklődtünk, hogy mennyire gyakori, hogy fizikailag is bántalmazzák a buszsofőröket. Amint választ kapunk, beszámolunk róla.