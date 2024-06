Megkezdődött Hunter Biden tárgyalása

Hunter Biden ellen háromrendbeli tiltott fegyverbirtoklás miatt indult per: a Delaware állambeli Wilmingtonban ma az esküdtek kiválasztásával kezdődött meg a tárgyalás, ami várhatóan két hétig tarthat. A vádak között szerepel, hogy az elnök 54 éves fia egy hivatalos nyilatkozatban hazudott a kábítószer használatáról, amikor 2018-ben lőfegyvert vásárolt.

Hunter Biden tárgyalásán megjelent a First Lady is / Fotó: AFP

A vádirat szerint a fegyver 11 napig volt Hunter Biden birtokában, majd azt egy szeméttárolóba dobta ki. Az amerikai törvények tiltják, hogy rendszeres kábítószer-használók fegyvert vásároljanak, és erről hivatalos iratban kell nyilatkozni, márpedig Hunter akkor függőséggel küzdött. Joe Biden az eset kapcsán kijelentette: elnökként nem kommentálja folyamatban lévő szövetségi ügyeket, de szereti fiát – írja a CNBC.

A Hunter Biden elleni büntetőper példa nélküli az amerikai jog- és politikatörténetben abból a szempontból, hogy hivatalban lévő elnök gyermeke még sosem állt bíróság elé bűncselekmény vádjával. A tárgyalás négy nappal azután kezdődött, hogy Donald Trumpot elítélték, mert dokumentumokat hamisított egy pornósztár elhallgattatására irányuló kifizetés eltussolása érdekében.

Hunter Biden adócsalás miatt is bíróság elé áll ősszel

Hunter Biden tavaly bűnösnek vallotta magát több mint 200 ezer dollár jövedelemadó-fizetés elmulasztásában 2017-ben és 2018-ban. Az ügyben eljáró Delawere állami kerületi ügyész, David C. Weiss tudatta, hogy az adóhatóság iratai alapján Hunter Biden a két egymást követő évben egyenként 1,5 millió dollár adóköteles jövedelemhez jutott, amely után nem fizette meg a közterhet.

Nemrég viszont adócsalás miatt is vádat emeltek az amerikai elnök fia ellen: a különleges ügyészi vizsgálat arra jutott, hogy Hunter Biden több millió dollárt költött pazar életmódjára, miközben elkerülte az adófizetést. Az amerikai elnök fia csak 2016 és 2019 között legalább 1,4 millió dollár adót nem fizetett be, csak 2019-ben pedig 200 ezer dollár adóbefizetési kötelezettségnek nem tett eleget. Hunter Biden emiatt szeptemberben áll másodszor is a bíróság elé.