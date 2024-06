Megszületett a döntés: újraszámolják a főpolgármester-választás érvénytelen szavazatait

A Nemzeti Választási Bizottság esti ülésén hozta meg a döntést. Ahogyan arról korábban is írtunk, Vitézy Dávid már napok óta be szeretné nyújtani újraszámlálási kérelmét, mert rendszerszintű rendellenességet tapasztaltak több választókerületben is.

2024.06.12. 20:41 | Szerző: VG