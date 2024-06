METRO: a fiatal vendégeknek kiemelten fontos a fenntarthatóság

A METRO nemzetközi fenntarthatósági törekvései mellett fontos, hogy lokális szinten is létrehoztuk a saját stratégiánkat a témában – fejtette ki a Világgazdaságnak Bősze Ákos, a METRO HoReCa (hotelek, éttermek és kávézók) üzletágfejlesztési vezetője. Mint mondta, hat fő fókuszterületet határoztak meg. Ezek a témakörök a karbonsemlegesség, a felelős beszerzési irányelvek, a diverzitás és befogadás, a belső aktivitás és wellbeing, valamint az élelmiszerpazarlás-csökkentés. A piramis legfelső csúcsa a fenntartható gasztronómia – emelte ki.

A Metro Magyarország kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A fenntartható gasztronómia napját minden év június 18-án ünneplik világszerte. Ez kevéssé volt ismert Magyarországon, de három évvel ezelőtt a METRO Magyarország lokális szinten is felkarolta ezt a témát. Bősze Ákos az indokot is elmondta: a vállalat fő célcsoportja a vendéglátóipar, ami egy nagyon színes, vibráló üzletág, amit nemcsak a Covid , de az azt követő energiaár-emelkedések, az infláció és a munkaerőhiány is sújtott, és ez megmutatta, hogy ez a gyönyörű szakma mennyire törékeny.

A METRO célja az, hogy segítsék a vendéglátóipart a fenntarthatóság módozataiban – hangsúlyozta a vezető. Mint mondta, Magyarországon a fenntartható gasztronómia nem arról szól elsősorban, hogy ne használjunk műanyagot, hanem először is meg kell tanulnia a vendéglátóiparnak egy fenntartható üzleti modellt kialakítani. Ha ez megvan, akkor jöhet maga a klasszikus fenntarthatóság összes lépése. Felhívta a figyelmet, hogy

a koronavírus-járvány után egy felmérésből az derült ki, hogy egy átlagos magyar vendéglátóipari vállalkozás pénzügyi háttere 2,7 hónapra volt elég.

Ezért is fontos számunkra, hogy támogassuk a vendéglátóipart – hangsúlyozta a vezető, hozzátéve, hogy a Fenntartható Gasztronómia Fórumnak az volt a fókuszában, hogy hogyan tud felkészülni ma egy vendéglátóhely a fenntartható üzleti modellre. Ennek a modellnek az egyik ága a kiadások optimalizálása, a másik pedig a bevétel növelése.

Jönnek az új generációs fogyasztók

Az üzletágfejlesztési vezető felhívta a figyelmet arra, hogy új vendégtípusok jelentek meg a piacon: a Z és Y generáció. Ők egy héten 13,7 órát töltenek valamilyen vendéglátóipari egységben. Mint mondta, itt nem arra kell gondolni, hogy egy fine dining étterembe ülnek be, de az ő életükben a szocializálódás kiemelten fontos, és fiatal generáció lévén ez valamilyen vendéglátóipari egységben történik. Ez azt jelenti, hogy délben beülnek valahova ebédelni, délután beülnek egy kávéra, vagy este elmennek meccset nézni. Hangsúlyozta: ez a két új generáció nem főz gyakran.