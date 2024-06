Októberben leállhatnak a pécsi reptér járatai

A Pécs–Pogány Repülőtér azt követően tudott járatokat indítani, hogy az állam 2021-ben megvásárolta egymilliárdért a többségi tulajdonrészét, aminek következtében már az új tulajdonos az első teljes gazdasági évben 135 milliót öntött bele a cégbe – írta meg a Bama.hu.

Fotó: Sóki Tamás

Tavaly 158 millió forinttal támogatta a létesítmény működését a tulajdonosi joggyakorló Külgazdasági és Külügyminisztérium. Ez háromszorosa annak, amit a pécsi önkormányzat hozzáadott az üzemeltetéshez. A portál megpróbálta megkérdezni, hogy a repülőtérről elindított járatok milyen kihasználtsággal működnek és azt is, hogy mennyibe kerül a működtetés, Dragovácz Márk ügyvezető igazgató azonban üzleti titokra hivatkozva nem árulta el.

A vállalat honlapja szerint az utolsó járatok október 25-én közlekednek, a portál szerint remek kampányeszköznek bizonyuló járatindítás csak októberig fog szólni, és éppen az akkor felálló új önkormányzatra vetülhet rossz fény, hogy szinte regnálásának kezdetével együtt szűnnek meg a menetrend szerinti járatok Pécsen. Egyszerűen azért, mert nincs meg a kellő infrastruktúra arra, hogy a késő őszi, a téli és a kora tavaszi időjárásban is fogadjon gépeket a légikikötő.

Csizmadia Péter fideszes polgármesterjelölt Pécs 2030 programjában úgy fogalmazott, hogy „megkezdjük a pogányi reptér valódi fejlesztését, hogy 21 századi színvonalú légikikötővé válhasson”. Ennek része, hogy egész évben nyitva tartó létesítményt hozzanak létre.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Münchenbe és Máltára is indultak gépek Pécsről, a járatokat a Universal Air társaság üzemelteti. A német desztináció nem véletlen, hiszen a Pécsre érkező turisták jelentős része Dél-Németországból érkezik. Baranya vármegye székhelyét szoros üzleti kapcsolatok kötik ehhez a régióhoz, ráadásul sok német diák tanul a pécsi egyetemen. Az is kiderült, hogy a Pécs–Pogányi reptér minél gyorsabb és egyszerűbb elérése érdekében buszjárat közlekedik majd a repülőtér és Pécs között.