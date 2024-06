Valami készül: Orbán Viktor Brüsszelben tárgyalt Melonival

Megbeszélést folytatott Brüsszelben Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hétfőn – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, aki szerint a politikusok értékelték az európai parlamenti választások eredményét, egyeztettek a európai jobboldallal kapcsolatos politikai kérdésekről, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács előtt álló feladatokról, valamint a magyar EU-elnökségi tervekről.

Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Az olasz ANSA hírügynökség annyit tett hozzá, hogy hétfő este informális találkozó is lesz Brüsszelben, melyen az EP-választások utáni uniós vezetőség kérdéséről is döntések születhetnek. De felhívták a figyelmet arra is, hogy jelenleg Meloni az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) elnöke, és várhatóan

a Fidesz színeiben megválasztott 11 képviselő is ennek a pártszövetségnek a frakciójába ül majd be az EP-ben.

A Fidesz nem reagált azonnal az ezt firtató érdeklődésünkre, amennyiben megteszik, cikkünket frissítjük.

Von der Leyen sem lehet nyugodt

Az olasz hírügynökség szerint Orbán Viktor az egy órás találkozó után pozitívan értékelte a megbeszélést, mondván az jól ment, mint az olaszokkal általában mindig. Az uniós vezetői posztokról és különösen von der Leyen székéről szóló kérdésre válaszolva pedig arról beszélt, hogy az esti vacsora után minden kiderül, de a helyzet jelenleg képlékeny.

Ugyanakkor Donald Tusk lengyel miniszterelnök, akinek pártja a Polgári Platform a jelenlegi bizottsági elnök mögött álló Európai Néppárt tagja szerint von der Leyennek Meloni nélkül is megvan a többsége az EP-ben.