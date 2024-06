Orbán Viktor: a magyar EU-elnökség programját Franciaország is támogatja

Orbán Viktor és Emmanuel Macron megállapodtak a védelmi ipari együttműködés szélesítéséről is. Most is van már francia védelmi ipari beruházás Magyarországon, de keresik az együttműködés újabb lehetőségeit. Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök kitért arra is, hogy a találkozó során szóba került a háború kérdése is, itt azonban a vélemények jelentősen eltérnek egymástól.

Világossá tettem az elnök előtt, hogy Magyarország nem foglalkozik sem Ukrajnával, sem Oroszországgal, Magyarország a békével foglalkozik

– jelentette ki Orbán. Hozzátette, hogy Magyarország nem egyik vagy másik ország ellen van, hanem a háború ellen. A háborút akarjuk megállítani, ezért számunkra a legfontosabb célkitűzés, hogy minél hamarabb tűzszünet legyen és ne haljon meg több ember.

Újságírói kérdésre a miniszterelnök azt is elmondta, hogy a kínai-magyar kapcsolatok nem kerültek szóba Párizsban. Mindenki tudja, hogy Kínával Magyarországnak történelmi idők óta kiegyensúlyozott és jó kapcsolata van, Kína is nagyon magas együttműködési szintre helyezte Magyarországot. Hozzátette, az EU-ban tudják, hogy Kína részt vesz a magyar gazdaság modernizációjában és Kína felajánlotta, hogy Magyarország vegyen részt a kínai gazdaság korszerűsítésében. „Ez egyre növekvő gazdasági együttműködést jelent, amellyel szemben az európaiaknak semmi kifogásuk nincs, nem is lehet” – szögezte le.

Az EU vezető tisztségeinek elosztásával kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: ez megtörtént. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország mindig is, talán méretéből és hagyományaiból fakadóan is, amellett volt, hogy az európai döntésekbe mindenkit be kell vonni.

„Az nem jó, ha a következő öt évre a legfontosabb pozíciókat az azokhoz tartozó programmal együtt pártalapon osztják szét azok, akik magukat erre kijelölték; az sosem jó, ha az Európai Unióban van kormányzó párt és van ellenzék, van többség és van kisebbség” – emelte ki a miniszterelnök

Mindenkit be kellene vonni, ez a lépés azonban inkább a háborút és a migrációt támogató pártok koalíciója lett, amit Magyarországnak kötelessége ellenezni

– zárta gondolatait Orbán Viktor.