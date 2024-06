Az orosz-ukrán háború 857. napja – videón, ahogy a félelmetes orosz rakétarendszer ukrán állásokat támad

Háborús propagandavideó jelent meg az orosz sajtóban arról, hogyan pusztítja az orosz tüzérség az ukrán állásokat. Ilyen anyagokat rendszeresen publikálnak az orosz médiában – ahogy a fordítottjáról az ukránok is –, azonban a mostani felvétel különlegesnek számít, mert a híres orosz rakétarendszer működését mutatja meg.

Háború: videón, ahogy a félelmetes orosz rakétarendszer ukrán állásokat támad – így pusztít a Hurrikán / Fotó: AFP, illusztráció

Egészen pontosan a Hurrikánról van szó, hivatalos nevén az 9K57 Uraganról. Ez egy szovjet típusú MLRS, vagyis többszöri kilövésre alkalmas rakétarendszer. Kalibere 220 milliméter és először még 1975-ben helyezték üzembe. Jellemzően ZIL-135LM teherautó-alvázra építik fel, ahonnan 16 lövést tudnak leadni az egyenként 280 kilogrammos rakétákkal. Csak a robbanófej súlya 100 kilogramm, ebből maga

a robbanóanyag több mint 50 kilót nyom.

A hatótávja akár 35 kilométer is lehet. Egy-egy lövés között húsz másodperc telik el, ennél azért vannak jóval gyorsabb rakétarendszerek is. De bevált eszközről van szó: használták már az afgán háborúban, Csecsenföldön és a 2008-as csecsenföldi konfliktusban is.

A harcjármű legénysége négy fő. Közülük most az egyik katona nyilatkozott. Arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők parancsnoki állomására és tarackjaira dolgoznak Donyeck déli részén. Az orosz védelmi minisztérium videójában az hangzik el, hogy ezeket az ukrán célpontokat a Hurrikán porig égeti. Ugyanakkor konkrét találatot vagy becsapódást nem örökítettek meg.

Mindenesetre a katona azt mondja, hogy attól kezdve, hogy megkapják a parancsot, 8 perc alatt végbe is megy a művelet. A hét minden napján 24 órás szolgálatot teljesítenek. Már megsemmisítettek vontatott 2A65 tarackot, amerikai M777-et és M113 gyalogsági harcjárművet is. Elmondása szerint összességében csak ők körülbelül 300 célpontot semmisítettek már meg.